Χανταϊός: Επιχείρηση απομάκρυνσης επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο (βίντεο)

Κάτω από πολύ αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα βρίσκεται σε εξέλιξη στο λιμάνι της Τενερίφης, στα Κανάρια Νησιά, η μεγάλη επιχείρηση αποβίβασης και επαναπατρισμού των επιβατών του ολλανδικού κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 325 αξιωματικοί της ισπανικής πολιτοφυλακής και 33 αστυνομικοί, λόγω της πολυπλοκότητας και των αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας.

Οι πρώτοι 14 επιβάτες, όλοι Ισπανοί υπήκοοι, έχουν ήδη αναχωρήσει για τη Μαδρίτη με στρατιωτικό αεροσκάφος, όπου θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο και θα παραμείνουν σε καραντίνα 42 ημερών. Λίγο νωρίτερα, πέντε Γάλλοι υπήκοοι είχαν απογειωθεί για τη Γαλλία, όπου θα υποβληθούν σε 72 ώρες ιατρικών εξετάσεων και στη συνέχεια θα τεθούν σε απομόνωση για 42 ημέρες.

Στο αεροδρόμιο της Τενερίφης βρίσκεται ήδη αεροσκάφος που αναμένει την επιβίβαση Καναδών υπηκόων, με τη σειρά των πτήσεων να έχει τροποποιηθεί λόγω διαθεσιμότητας αεροσκαφών, όπως μεταδίδει η ισπανική δημόσια τηλεόραση. Οι επιβάτες μεταφέρονται κατά ομάδες με λεωφορεία, φορώντας ειδικές στολές και ακολουθώντας αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας. Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι η διαδικασία δεν εξελίσσεται σε διακριτές «φάσεις», αλλά σε συνεχείς ομάδες αποβίβασης και επιβίβασης, ώστε να διασφαλιστεί πλήρης έλεγχος και αποφυγή επαφής με τον τοπικό πληθυσμό.

Επαναπατρισμός του Έλληνα επιβάτη

Σήμερα, Κυριακή 10 Μαΐου, προγραμματίζεται και ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη που επέβαινε στο Hondius. Ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός, θα μεταφερθεί αρχικά με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Αϊντχόφεν. Από εκεί, ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα τον μεταφέρει στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα τον οδηγήσει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών. Στην πτήση επαναπατρισμού θα τον συνοδεύσουν ιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης‑νοσηλευτής και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ.

Αύριο αναμένεται να ακολουθήσουν πτήσεις που θα μεταφέρουν πολίτες της Τουρκίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στη Νεμπράσκα για καραντίνα. Η Ολλανδία θα στείλει ακόμη ένα αεροσκάφος «σκούπα» για τυχόν εναπομείναντες επιβάτες, ενώ η τελευταία πτήση θα είναι της Αυστραλίας και θα αναχωρήσει το απόγευμα της Δευτέρας.

Μετά την πλήρη εκκένωση, το Hondius θα αναχωρήσει για την Ολλανδία με 17 μέλη του πληρώματος όλα από τις Φιλιππίνες καθώς και τη σορό ενός Γερμανού επιβάτη που έχασε τη ζωή του. Το πλοίο θα οδηγηθεί σε διαδικασία πλήρους απολύμανσης.

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που αποβιβάζονται θα ελεγχθούν για συμπτώματα, δεν θα έχουν καμία επαφή με τον τοπικό πληθυσμό και θα αποβιβαστούν από το πλοίο μόνο όταν οι πτήσεις εκκένωσης είναι έτοιμες να τους μεταφέρουν στους προορισμούς τους. Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, και οι υπουργοί Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας επιβλέπουν την επιχείρηση στην Τενερίφη.

