Ο Ντ. Τραμπ απαίτησε οι δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου να είναι «πιστοί» στις πολιτικές του

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε χθες Κυριακή από τους δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου να είναι «πιστοί» στις πολιτικές του, ιδίως να μη θίξουν το προεδρικό διάταγμά του για την ακύρωση του λεγόμενου δικαίου του εδάφους--σ.σ. της αυτόματης απόκτησης της υπηκοότητας οποιοδήποτε παιδιού γεννιέται στις ΗΠΑ--και επέκρινε την πρόσφατη ακύρωση των τελωνειακών δασμών του.

Το δικαστήριο «θα αποφανθεί εναντίον μας όσον αφορά την απόκτηση υπηκοότητας με τη γέννηση, κάνοντάς μας τη μόνη χώρα του κόσμου όπου ασκείται αυτή η μη βιώσιμη, επικίνδυνη και απίστευτα δαπανηρή (σ.σ. πολιτική) καταστροφή», προεξόφλησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Δεν θέλω πίστη, αλλά θέλω και περιμένω να είναι πιστοί στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που ορίζει όσα παιδιά γεννιούνται στις ΗΠΑ από γονείς που βρίσκονται παράνομα στη χώρα δεν θα αποκτούν πλέον αυτόματα την υπηκοότητα της χώρας. Το διάταγμα αυτό αντίκειται προς αρχή του αμερικανικού δικαίου κατοχυρωμένη με τη 14η τροπολογία του Συντάγματος.

Όλες οι κατώτερες βαθμίδες της αμερικανικής δικαιοσύνης στις οποίες υπήρξαν προσφυγές έκριναν ότι διάταγμα αυτό είναι παράνομο. Το μέτρο, διατείνεται ο πρόεδρος Τραμπ, σκοπό έχει να πάψει να υπάρχει αυτή που θεωρεί «πρόσκληση» σε μετανάστες να πάνε στις ΗΠΑ. Εγγράφεται στο πλαίσιο της ολομέτωπης επίθεσής του εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης.

Στις αρχές Απριλίου, ο κ. Τραμπ παρέστη προσωπικά και διά ζώσης σε συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αφιερωμένη στο ζήτημα--κίνηση άνευ προηγουμένου για πρόεδρο εν ενεργεία. Μάλλον όχι και πολύ εντυπωσιασμένοι, οι κορυφαίοι δικαστικοί εξέφρασαν σκεπτικισμό για το επίμαχο κείμενο.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται το αργότερο όταν ολοκληρώσει τις ετήσιες εργασίες του, ή με άλλα λόγια στα τέλη Ιουνίου.

Είναι πολύ σπάνιο ο Λευκός Οίκος να ασκεί τόσο ανοικτά πίεση στους εννιά δικαστές που διορίζονται ισοβίως από τον αρχηγό του κράτους--το τρέχον διάστημα, έξι συντηρητικοί και τρεις προοδευτικοί στον κορυφαίο θεσμό του συστήματος δικαιοσύνης, ιστορικά ανεξάρτητο μηχανισμό ελέγχου των άλλων εξουσιών, της εκτελεστικής και της νομοθετικής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε το κυριακάτικο μήνυμά του στην πλατφόρμα του επικρίνοντας ονομαστικά τον Νιλ Γκόρσατς και την Έιμι Κόνι Μπάρετ (δυο από τους δικαστές που ονόμασε ο ίδιος κατά την πρώτη του θητεία) για το «πλήγμα» που του κατάφεραν όταν τοποθετήθηκαν εναντίον της δασμολογικής πολιτικής του.

«Η απόφασή τους για τους τελωνειακούς δασμούς κόστισε στις ΗΠΑ 159 δισεκατομμύρια δολάρια που πρέπει να επιστρέψουμε σε εχθρούς, πρόσωπα, εταιρείες και χώρες που μας μάδαγαν εδώ και χρόνια», ανέφερε ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος.

«Πρέπει να κάνουν το σωστό, αλλά είναι εντάξει να είναι πιστοί σε αυτόν που τους διόρισε», υποστήριξε.

