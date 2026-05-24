Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο: Αυξημένη η προσέλευση των πολιτών στις κάλπες (βίντεο)

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της Κύπρου για την εκλογή των 56 βουλευτών της νέας Βουλής, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό του νησιού. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 18:00.

Η προσέλευση μέχρι το μεσημέρι εμφανίζεται σαφώς αυξημένη σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ποσοστό συμμετοχής έφτασε περίπου το 49,2%, ένδειξη που – όπως εκτιμάται – ευνοεί τα παραδοσιακά κόμματα, τα οποία το τελευταίο διάστημα κινούνταν χαμηλότερα στις δημοσκοπήσεις.

Με το κλείσιμο των καλπών στις 18:00 θα δοθούν τα πρώτα exit polls, τα οποία συνήθως προσφέρουν μια αρκετά καθαρή εικόνα για τις τάσεις του εκλογικού αποτελέσματος. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αργότερα το βράδυ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, με τις αρχές να αναμένουν αυξημένη κινητικότητα στις τελευταίες ώρες πριν το κλείσιμο της κάλπης.

