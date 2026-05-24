Ογκώδης διαδήλωση στη Μαδρίτη για τη στεγαστική κρίση

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μαδρίτης την Κυριακή για να διαμαρτυρηθούν κατά της αυξανόμενης τιμής στέγασης που έχει αναγκάσει πολλούς Ισπανούς να εγκαταλείψουν σχέδια για αγορά κατοικίας παρά την πρόσφατη οικονομική άνθηση, ιδίως σε πόλεις όπως η πρωτεύουσα και η Βαρκελώνη.

Τα τελευταία χρόνια, οι Ισπανοί έχουν βγει πολλές φορές στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για το υψηλό κόστος ενοικίασης και αγοράς κατοικίας.

Η στεγαστική κρίση στη χώρα της Ιβηρικής είναι ένα από τα κύρια σημεία που ασκείται έντονη κριτική από την αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ενόψει των εκλογών του 2027.

Το κόστος στέγασης αυξήθηκε σχεδόν κατά 13% σε ετήσια βάση στο τέλος του 2025, σύμφωνα με την στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat, ενώ η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι στη χώρα υπάρχει έλλειψη 700.000 κατοικιών, συγκρίνοντας τη ζήτηση με τον ρυθμό κατασκευής νέων σπιτιών.

Τον περασμένο μήνα, η σοσιαλιστική κυβέρνηση ψήφισε ένα φιλόδοξο σχέδιο 7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών τα επόμενα τέσσερα χρόνια και την παροχή βοήθειας σε νέους ενοικιαστές και αγοραστές.

Η χώρα έχει μια ισχυρή βάση ιδιοκατοίκησης και παραδοσιακά διαθέτει περιορισμένες δημόσιες κατοικίες προς ενοικίαση, όμως για τους υπόλοιπους τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης ζήτησης, μεταξύ άλλων λόγω του υπερτουρισμού και της αύξησης του πληθυσμού λόγω της μετανάστευσης, λένε αναλυτές, που εξηγούν ότι πλέον η αγορά κατοικίας στην Ισπανία έχει γίνει ουσιαστικά απρόσιτη για πολλούς, ειδικά στις μεγάλες πόλεις και τις παράκτιες περιοχές.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα που τόνιζαν το δικαίωμά τους στη στέγαση ενώ ένα πανό έγραφε: «Θέλουμε γείτονες, όχι τουρίστες».

Η διαμαρτυρία έρχεται μια μέρα αφότου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ, καθώς αυξάνονται οι επικρίσεις και οι καταγγελίες για διαφθορά.

