Εκλογές στην Κύπρο: Πρωτιά ΔΗΣΥ δείχνουν τα exit polls

Μικρό προβάδισμα του ΔΗΣΥ έναντι ΑΚΕΛ δείχνουν τα πρώτα exit polls των κυπριακών τηλεοπτικών σταθμών, μετά το κλείσιμο των καλπών που στήθηκαν για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο την Κυριακή.

Σύμφωνα με το exit poll του ΡΙΚ, το κόμμα της κεντροδεξιάς (Δημοκρατικός Συναγερμός) συγκεντρώνει ποσοστό που κυμαίνεται από 22,5% έως 25,5% ενώ το κόμμα της αριστεράς (ΑΚΕΛ) από 21% έως 24%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με ποσοστά μεταξύ 10,5% έως 12,5%. Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το κεντρώο ΔΗΚΟ (8% έως 10%).

ΡΙΚ

ΔΗΣΥ: 22,5 – 25.5 %

ΑΚΕΛ: 21- 24%

ΕΛΑΜ: 10.5 – 12.5 %

ΔΗΚΟ: 8 – 10 %

ΑΛΜΑ: 4.5 – 5.5 %

Άμεση Δημοκρατία: 5.5 – 7.5 %

Volt: 3 – 4 %

ΕΔΕΚ: 3 – 4 %

Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: 2-3 %

ΔΗΠΑ: 2-3 %

Κίνημα Κυνηγών: 2-3 %

Άλλο: 6-8 %

ANT1

ΔΗΣΥ: 23,8-26,8%

ΑΚΕΛ: 22,1-25,1%

ΕΛΑΜ: 10,5-12,5%

ΔΗΚΟ: 8,4-10,4%

Άμεση Δημοκρατία: 4,9-6,9%

ΑΛΜΑ: 4,1-6,1%

ΒΟΛΤ: 3,7-5,7%

Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 2,7-3,7%

ΕΔΕΚ: 2,7-3,7%

ΔΗΠΑ: 2,3-3,3%

Κίνημα Οικολόγων: 1,9-2,9%

Σήκου Πάνω: 0,4-1,4%

ΔΕΚ: 0,2-1,2%

Λακεδαιμόνιοι: 0,0-0,8%

ΣΙΓΜΑ

ΔΗΣΥ: 26,5% – 22,5%

ΑΚΕΛ: 25,5% – 21,5%

ΕΛΑΜ: 12,5% – 95%

ΔΗΚΟ: 10.5% – 7,5%

Άμεση Δημοκρατία: 8% – 6%

ΑΛΜΑ: 7,5% – 5,5%

ΒΟΛΤ: 5% -3%

ΔΗΠΑ: 4%-2%

ΕΔΕΚ: 4%-2%

Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 4-2%

Κίνημα Οικολόγων: 3-1%

ALPHA

ΔΗΣΥ: 30,2 – 26,2%

ΑΚΕΛ: 27.7 – 23,7%

ΕΛΑΜ: 14.8 – 10.8%

ΔΗΚΟ: 9,5 – 6,5%

Άμεση Δημοκρατία: 7,4 – 4,4%

ΑΛΜΑ: 5,6, 2,6%

VOLT: 4,6 – 1,6%

ΕΔΕΚ: 4,5 – 1,5%

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 4,3 – 1,3%

ΔΗΠΑ: 4,1 – 1,1%

Κίνημα Οικολόγων: 3,5 – 0,5%

OMEGA

ΔΗΣΥ: 23,5 – 26,5%

ΑΚΕΛ: 21 – 24%

ΕΛΑΜ: 9,5 – 12,5%

ΔΗΚΟ: 8,5 – 10,5%

Άμεση Δημοκρατία: 5,5 – 7, 5%

ΑΛΜΑ: 4,5 – 6,5%

ΕΔΕΚ: 2.5 – 4.5%

Volt: 2,5 – 4,5%

Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 2,5 – 4,5%

ΔΗΠΑ: 2 – 4%

Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 1,5 – 3,5%

Λοιπά: 3 – 5%

Πηγή: news247.gr