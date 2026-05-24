Εκλογές στην Κύπρο: Πρωτιά ΔΗΣΥ δείχνουν τα exit polls

Σύμφωνα με το exit poll του ΡΙΚ, το κόμμα της κεντροδεξιάς (Δημοκρατικός Συναγερμός) συγκεντρώνει ποσοστό που κυμαίνεται από 22,5% έως 25,5% ενώ το κόμμα της αριστεράς (ΑΚΕΛ) από 21% έως 24%. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με ποσοστά μεταξύ 10,5% έως 12,5%. Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το κεντρώο ΔΗΚΟ (8% έως 10%).
ΡΙΚ
ΔΗΣΥ: 22,5 – 25.5 %
ΑΚΕΛ: 21- 24%
ΕΛΑΜ: 10.5 – 12.5 %
ΔΗΚΟ: 8 – 10 %
ΑΛΜΑ: 4.5 – 5.5 %
Άμεση Δημοκρατία: 5.5 – 7.5 %
Volt: 3 – 4 %
ΕΔΕΚ: 3 – 4 %
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών: 2-3 %
ΔΗΠΑ: 2-3 %
Κίνημα Κυνηγών: 2-3 %
Άλλο: 6-8 %
ANT1
ΔΗΣΥ: 23,8-26,8%
ΑΚΕΛ: 22,1-25,1%
ΕΛΑΜ: 10,5-12,5%
ΔΗΚΟ: 8,4-10,4%
Άμεση Δημοκρατία: 4,9-6,9%
ΑΛΜΑ: 4,1-6,1%
ΒΟΛΤ: 3,7-5,7%
Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 2,7-3,7%
ΕΔΕΚ: 2,7-3,7%
ΔΗΠΑ: 2,3-3,3%
Κίνημα Οικολόγων: 1,9-2,9%
Σήκου Πάνω: 0,4-1,4%
ΔΕΚ: 0,2-1,2%
Λακεδαιμόνιοι: 0,0-0,8%
ΣΙΓΜΑ
ΔΗΣΥ: 26,5% – 22,5%
ΑΚΕΛ: 25,5% – 21,5%
ΕΛΑΜ: 12,5% – 95%
ΔΗΚΟ: 10.5% – 7,5%
Άμεση Δημοκρατία: 8% – 6%
ΑΛΜΑ: 7,5% – 5,5%
ΒΟΛΤ: 5% -3%
ΔΗΠΑ: 4%-2%
ΕΔΕΚ: 4%-2%
Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών: 4-2%
Κίνημα Οικολόγων: 3-1%
ALPHA
ΔΗΣΥ: 30,2 – 26,2%
ΑΚΕΛ: 27.7 – 23,7%
ΕΛΑΜ: 14.8 – 10.8%
ΔΗΚΟ: 9,5 – 6,5%
Άμεση Δημοκρατία: 7,4 – 4,4%
ΑΛΜΑ: 5,6, 2,6%
VOLT: 4,6 – 1,6%
ΕΔΕΚ: 4,5 – 1,5%
Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 4,3 – 1,3%
ΔΗΠΑ: 4,1 – 1,1%
Κίνημα Οικολόγων: 3,5 – 0,5%
OMEGA
ΔΗΣΥ: 23,5 – 26,5%
ΑΚΕΛ: 21 – 24%
ΕΛΑΜ: 9,5 – 12,5%
ΔΗΚΟ: 8,5 – 10,5%
Άμεση Δημοκρατία: 5,5 – 7, 5%
ΑΛΜΑ: 4,5 – 6,5%
ΕΔΕΚ: 2.5 – 4.5%
Volt: 2,5 – 4,5%
Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: 2,5 – 4,5%
ΔΗΠΑ: 2 – 4%
Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: 1,5 – 3,5%
Λοιπά: 3 – 5%
Πηγή: news247.gr