Ο Ραφαέλε Φίτο νέος Ειδικός Εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό

Ο Ιταλός Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται να έρθει σε επαφή με το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων και συνομιλητών, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να στηρίξει μια συνολική και διαρκή λύση, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Την ανάθεση καθηκόντων Ειδικού Εκπροσώπου για την Κύπρο στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Ραφαέλε Φίτο (Fratelli d’Italia/ΕCR, Ιταλία) ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια κίνηση που αναδεικνύει την επιδίωξη των Βρυξελλών να ενισχύσουν τον ρόλο τους στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, ο κ. Φίτο θα συμβάλει στη διαδικασία διευθέτησης εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, σε στενή συνεργασία με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ (María Ángela Holguín Cuéllar). Η επιλογή αυτή, όπως σημειώνεται, αντανακλά τη σταθερή δέσμευση της Κομισιόν υπέρ της επανένωσης της Κύπρου, με στόχο μια λειτουργική και βιώσιμη συνολική διευθέτηση, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα καθήκοντά του, ο Ιταλός Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αναμένεται να έρθει σε επαφή με το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων και συνομιλητών, προκειμένου να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και να στηρίξει μια συνολική και διαρκή λύση, μεταξύ άλλων μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης ανάμεσα στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Επιτροπή επικαλείται τη μακρά εμπειρία του κ. Φίτο στην ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, την περιφερειακή συνεργασία και τον θεσμικό διάλογο ως στοιχεία που θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες για πρόοδο προς μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος.

Ο Ραφαέλε Φίτο κατέχει από το 2024 το χαρτοφυλάκιο της Συνοχής και των Μεταρρυθμίσεων στην Κομισιόν υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , όντας ο μοναδικός Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος που προέρχεται από την οικογένεια των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR). Πρώην υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Πολιτικής Συνοχής στην κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, ο Φίτο διετέλεσε επίσης πρόεδρος της περιφέρειας της Απουλίας. Από το 2019 έως το 2022 συμπροήδρευσε της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η ανάθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο επανεκκίνησης των επαφών γύρω από το Κυπριακό, καθώς η κυπριακή πλευρά και οι διεθνείς εταίροι επιδιώκουν την επιστροφή σε ουσιαστική διαπραγμάτευση εντός των παραμέτρων του ΟΗΕ.

Πηγή: ertnews.gr