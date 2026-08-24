Πετρελαιοφόρο στις φλόγες στα ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας- Χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα»

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πετρελαιοφόρο, αφού το πλοίο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στην Ερυθρά Θάλασσα, στα ανοικτά του λιμανιού Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Εταιρεία ανακοίνωσε ότι πετρελαιοφόρο επλήγη από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο κεντρικό κατάστρωμα του πλοίου. Όλο το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές (...) και δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον», επεσήμανε η UKMTO, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε 63 ναυτικά μίλια δυτικά του Γιανμπού.

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Vanguard Tech ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι πλοίο με σημαία Σαουδικής Αραβία επλήγη από πύραυλο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, στοχοποιούν τακτικά πλοία του βασιλείου από τα τέλη Ιουλίου όταν ανακοίνωσαν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, σε μια νέα φάση της περιφερειακής σύγκρουσης που πυροδοτήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον της Τεχεράνης στις 28 Φεβρουαρίου.

Μετά τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη το λιμάνι του Γιανμπού έχει αναχθεί στο βασικό σημείο εξόδου για το σαουδαραβικό πετρέλαιο, ενώ το Στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, έγινε ένα κρίσιμο πέρασμα για τη θαλάσσια κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ