ΕΕ: Αυστηροποιείται το ρυθμιστικό πλαίσιο για το Chatgpt και άλλες δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες

Σε καθεστώς αυστηρότερης εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση περνούν οι ιδιαίτερα δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές που ξεπερνούν το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών στην Ευρώπη, καθώς η μεγάλη απήχησή τους δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις σε ζητήματα ασφάλειας, προστασίας των χρηστών και υπεύθυνης λειτουργίας.

Συγκεκριμένες εφαρμογές που κατάφεραν μέσα στον τελευταίο χρόνο να ξεπεράσουν το συγκεκριμένο όριο εντάσσονται αυτομάτως σε ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες καταργούνται ή απαγορεύεται η λειτουργία τους. Αντίθετα, πρόκειται για μια διαδικασία ενισχυμένης εποπτείας, η οποία απορρέει από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις πολύ μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες με δεκάδες εκατομμύρια χρήστες λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση τους. Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν ζητήματα όπως η προστασία των χρηστών, η αντιμετώπιση επιβλαβούς ή παράνομου περιεχομένου, η διαφάνεια στη λειτουργία των πλατφορμών και, ειδικότερα, η προστασία των ανηλίκων.

Η συζήτηση έκανε αναφορά σε δημοφιλείς υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το ChatGPT, το Reddit και το Roblox, οι οποίες έχουν αποκτήσει τεράστια διείσδυση στο κοινό και, σε διαφορετικό βαθμό, χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους.

Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση των νεότερων χρηστών. Παιδιά και έφηβοι αποτελούν σημαντικό κομμάτι του κοινού αρκετών ψηφιακών πλατφορμών, γεγονός που έχει προκαλέσει κατά καιρούς ανησυχίες και έχει συνδεθεί με περιστατικά που έχουν αναδείξει την ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία.

Η αυστηρότερη εποπτεία, επομένως, επιχειρεί να δημιουργήσει ένα σαφέστερο πλαίσιο λειτουργίας για τις πλατφόρμες που έχουν πλέον εξελιχθεί από απλές διαδικτυακές υπηρεσίες σε ψηφιακά περιβάλλοντα με τεράστια κοινωνική επιρροή.