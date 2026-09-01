Απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών o πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εντουάρ Μπαλαντύρ

Εμβληματική προσωπικότητα της γαλλικής δεξιάς, ο Μπαλαντύρ ανέλαβε την πρωθυπουργία το 1993, όταν η παράταξή του κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές, δύο χρόνια πριν από την εκπνοή της δεύτερης επταετούς θητείας του σοσιαλιστή Μιτεράν στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ανέλαβε την πρωθυπουργία διότι ο τότε ηγέτης της γαλλικής δεξιάς Ζακ Σιράκ δεν επιθυμούσε την εκ νέου συγκατοίκηση με τον Μιτεράν στην εξουσία της Γαλλίας, θεωρώντας ότι η πρωθυπουργοποίησή του κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Μιτεράν ήταν αυτή που τον οδήγησε στην ήττα στις προεδρικές εκλογές του 1988.

Ο Μπαλαντύρ ανέλαβε την πρωθυπουργία το 1993 κατόπιν αιτήματος του επί 30 χρόνια φίλου του, Σιράκ. Στη συνέχεια ωστόσο, διαπιστώνοντας ότι η δημοτικότητά του είχε αυξηθεί εντυπωσιακά κατά τη διάρκεια της διετίας που ήταν πρωθυπουργός, ο Μπαλαντύρ αποφάσισε να κατέβει υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 1995, έχοντας απέναντί του τον Σιράκ, αλλά και τον σοσιαλιστή Λιονέλ Ζοσπέν. Στον πρώτο γύρο έλαβε το 18,6% των ψήφων, έναντι 23,3% του Ζοσπέν και 20,8% του Σιράκ. Αποτυγχάνοντας να περάσει στο δεύτερο γύρο, τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας του Σιράκ, ο οποίος στη συνέχεια εξελέγη πρόεδρος.

Μετά την αποτυχία του στις προεδρικές εκλογές ο Μπαλαντύρ αποσύρθηκε από την πολιτική ζωή της Γαλλίας. Κατηγορήθηκε ό,τι χρηματοδότησε την προεκλογική του εκστρατεία με χρήματα που προήλθαν από την υπογραφή συμβολαίων στρατιωτικής συνεργασίας της Γαλλίας με το Πακιστάν. Αθωώθηκε ωστόσο το 2021, αλλά ο τότε υπουργός Αμυνας στην κυβέρνησή του Φρανσουά Λεοτάρ, ο οποίος σήμερα δεν βρίσκεται στη ζωή, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών με αναστολή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ