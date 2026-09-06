Γερμανία: Πρωτιά για νεοναζί σε εκλογές μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (βίντεο)

Η ακροδεξιά βρίσκεται στα πρόθυρα νίκης στις εκλογές που διεξάγονται σήμερα στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, στην ανατολική Γερμανία, που θα μπορούσε να είναι μια πρωτοφανής εξέλιξη στη Γερμανία μετά το 1945, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Προηγούμενη σχεδόν κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες στις δημοσκοπήσεις των συντηρητικών του Μερτς, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), ένα κόμμα που τάσσεται κατά των μεταναστών και υπέρ της Ρωσίας και του Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι ωστόσο βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία που θα της επέτρεπε να αναλάβει τα ηνία αυτής της περιοχής των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων: όλα εξαρτώνται κυρίως από τον αριθμό των κομμάτων που θα εισέλθουν στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Περίπου 1,7 εκατομμύριο ψηφοφόροι της Σαξονίας-Άνχαλτ θα μπορούν να ψηφίσουν έως τις 19:00. Οι κάλπες άνοιξαν στις 09:00.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων αναμένονται λίγο μετά το κλείσιμο της κάλπης, σε ένα πλαίσιο οξείας πόλωσης και αυξανόμενης ανησυχίας για τον πληθυσμό των ξένων.

Χθες Σάββατο στο Μαγδεμβούργο, την περιφερειακή πρωτεύουσα, περίπου 6.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, διαδήλωσαν ειρηνικά για μια "Σαξονία-Άνχαλτ ανοικτή στον κόσμο", ανεμίζοντας σημαίες με τα χρώματα του ουράνιου τόξου και κρατώντας πανό με συνθήματα για "μια καλύτερη ζωή χωρίς Ναζί" .

"Είμαι πολύ ανήσυχη", δήλωσε η Λόρα Ζάαλφελντ. "Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, η ατμόσφαιρά μεταξύ των ανθρώπων θα αλλάξει. Οι υποστηρικτές της ακροδεξιάς θα εμφανίζονται πιο ανοικτά στον δρόμο", είπε, προβλέποντας "περισσότερες συγκρούσεις μεταξύ πολιτών".

Αστυνομικές ενισχύεις έχουν προβλεφθεί για την πόλη όλο το Σαββατοκύριακο, με τις αρχές να φοβούνται επεισόδια από την ακροδεξιά και την ακροαριστερά, ιδιαίτερα μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

"Αν η AfD κερδίσει τις εκλογές, οι επικρίσεις εναντίον του Μερτς θα ενταθούν" στις γραμμές των συντηρητικών, εκτίμησε ο Βόλγκανγκ Σρέντερ, πολιτειολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κάσελ.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του δημόσιου δικτύου ZDF, η AfD, υπό την ηγεσία του 35χρονου Ούλριχ Ζίγκμουντ, ενός σταρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναμένεται να συγκεντρώσει το 41% των ψήφων, δηλ, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 2021.

Προβλέπει κυρίως αυστηροποίηση της πολιτικής στο μεταναστευτικό, κατάργηση της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης και αλλαγή της ύλης της Ιστορίας που διδάσκεται στα σχολεία η οποία κατά τη γνώμη της επικεντρώνεται πολύ στην ενοχή της Γερμανίας για το Γ' Ράιχ.

Υπολογίζει στη νοσταλγία για την πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και σε ψηφοφόρους που αισθάνονται παραμελημένοι σε σχέση με τους Δυτικογερμανούς συμπατριώτες τους ή τους μετανάστες.

Οι συντηρητικοί υπό την ηγεσία του 47χρονου απερχόμενου πρωθυπουργού Σβεν Σούλτσε πιστώνονται με ποσοστό 23%, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση.

Από τα άλλα κόμματα, το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Die Linke αναμένεται να εξασφαλίσει το 11,5%, οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) το 8,5%, οι Πράσινοι το 6%.

Το αριστερό φιλορωσικό κόμμα "Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ" (BSW) και το κόμμα των Φιλελευθέρων δεν αναμένεται να περάσουν το εκλογικό όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Μέχρι τώρα όλα τα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσουν με την ακροδεξιά, εκτός από το BSW, τα μέλη του οποίου είναι διχασμένα ως προς το θέμα αυτό.

Και είναι χάρη ακριβώς σε αυτό το τείχος προστασίας απέναντι στην AfD που ο συντηρητικός Σβεν Σούλτσε θα μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία: συγκροτώντας έναν συνασπισμό με άλλους πολιτικούς σχηματισμούς που θα εκπροσωπηθούν στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα δύο γειτονικών κρατιδίων, της Σαξονίας και της Θουριγγίας, που βρίσκονται επίσης στην πρώην ΛΔΓ και έχουν επικεφαλής συντηρητικούς όπως κι εκείνος: να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας (με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πράσινους στην περίπτωσή του), εξαρτώμενος από την υποστήριξη της Die Linke, με την οποία οι συντηρητικοί έχουν επίσης αποκλείσει από το 2018 το ενδεχόμενο να συνεργαστούν.

Ωστόσο, στις γραμμές των συντηρητικών, όλο και περισσότερες φωνές ζητούν μια πραγματιστική προσέγγιση απέναντι στην AfD, ιδιαίτερα στις περιφέρειες: ο αποκλεισμός της από την εξουσία μετά τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ θα μπορούσε να προκαλέσει εντάσεις, που είναι ήδη ζωηρές, στο κόμμα του Φρίντριχ Μερτς.

Μερικές ημέρες πριν από τις εκλογές, βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησε τους φόβους για νοθεία στην επιστολική ψήφο, με κατηγορίες για χειραγώγηση σε έναν οίκο ευγηρίας, κατηγορίες που διέψευσαν οι περιφερειακές αρχές.

Σε συνέντευξη στο εβδομαδιαίο περιοδικό Der Spiegel, η πρόεδρος της Μπούντεσταγκ Γιούλια Κλέκνερ απέρριψε τις κατηγορίες της AfD για ενδεχόμενη χειραγώγηση των ψηφοφόρων.

"Το να τίθενται εν αμφιβόλω οι εκλογές χωρίς απτές αποδείξεις φαίνεται να έχει έναν στόχο", είπε, "να σπείρει τη δυσπιστία απέναντι στους κανόνες μας και τα αποτελέσματα να μην γίνουν αποδεκτά αν δεν βολεύουν".

ΑΠΕ - ΜΠΕ