Ισπανία: Νεκρή 64χρονη από επίθεση ταύρου κατά τη διάρκεια ταυροδρομίας

Μια 64χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί του Σαββάτου στην Άινα, στην επαρχία Αλμπαθέτε της Ισπανίας, κατά τη διάρκεια παραδοσιακού αγώνα με ταύρους που πραγματοποιούνταν στο πλαίσιο των τοπικών εορτασμών.

Όπως γράφει η El Pais, η γυναίκα συμμετείχε στο πρώτο “encierro” (ταυροδρομία) του Σαββατοκύριακου και δέχθηκε επίθεση από έναν ταύρο, ενώ βρισκόταν έξω από τα προστατευτικά κάγκελα που είχαν τοποθετηθεί κατά μήκος της διαδρομής.

Το “encierro” είναι παραδοσιακό ισπανικό δρώμενο κατά το οποίο ταύροι αφήνονται να τρέξουν σε περιφραγμένη διαδρομή μέσα σε δρόμους μιας πόλης ή ενός χωριού, ενώ συμμετέχοντες τρέχουν μπροστά τους.

“Σε ένα σημείο της διαδρομής, στην περιοχή Λας Κουέβας, είχε σταματήσει κοντά στο κιγκλίδωμα και, όταν άρχισε να τρέχει, ένας από τους ταύρους, έπεσε με ορμή πάνω της”, δήλωσε ο δήμαρχος της Άινα, Χουάν Άνχελ Μαρτίνεθ.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από παρευρισκόμενους δείχνουν τη γυναίκα έξω από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη των ταύρων.

Η υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 της Καστίγια-Λα Μάντσα δέχθηκε την κλήση στις 10:55 και στο σημείο κινητοποιήθηκε ιατρικό ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η 64χρονη καταγόταν από την Καταλονία και βρισκόταν μαζί με συγγενείς της σε οικισμό της περιοχής Σιέρα ντελ Σεγκούρα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, τα τραύματά της ήταν εξαιρετικά σοβαρά και κατέληξε κατά τη μεταφορά της προς το ελικοδρόμιο.

Στο ίδιο “encierro” τραυματίστηκε και ένας άνδρας περίπου 60 ετών, ο οποίος βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο της διαδρομής και χτυπήθηκε στο χέρι από τα κέρατα άλλου ταύρου.

Μετά το δυστύχημα, ο δήμος της Άινα ανακοίνωσε την ακύρωση των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο στο πλαίσιο των εορτασμών προς τιμήν της Παναγίας Santa María de lo Alto, οι οποίοι συνεχίζονται έως τις 8 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: www.news247.gr