Γερμανία – exit poll: Πρώτο με 44% το ακροδεξιό AfD (βίντεο)

Με το κλείσιμο της κάλπης στο γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, τα exit polls δείχνουν ότι το ακροδεξιό AfD εξασφαλίζει το 44,5% των ψήφων, ενώ το κεντροδεξιό CDU περιορίζεται στο 18,5%.

Στη τρίτη θέση έρχεται το αριστερό Die Linke με 9,5%, με τους Πράσινους να ακολουθούν με 9% στην τέταρτη θέση.

Πέμπτο έρχονται οι Σοσιαλδημοκράτες του SPD με 8% και ακολουθούν η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 5% και το Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP) με 2%.

“Γράψαμε ιστορία”

Ο Ούλριχ Ζίγκμουντ, επικεφαλής του ακροδεξιού AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, πανηγύρισε τη διαφαινόμενη νίκη του κόμματός του μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls.

«Γράψαμε ιστορία, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα», δήλωσε στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD.

Ο Ζίγκμουντ ανέφερε επίσης ότι το αποτέλεσμα αποτελεί και ένα «μήνυμα» προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας, υπό τον Χριστιανοδημοκράτη Φρίντριχ Μερτς.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο σχηματισμού κυβερνητικού συνασπισμού με κάποιο από τα άλλα κόμματα — τα περισσότερα από τα οποία είχαν αποκλείσει πριν από τις εκλογές οποιαδήποτε συνεργασία με την AfD — ο Ζίγκμουντ δήλωσε ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε συνεργασίες, αλλά με τους δικούς του όρους.

«Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε τις βασικές μας θέσεις μόνο και μόνο για να βρεθούμε στην εξουσία», είπε.

Θα μπορέσει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση;

Το εάν η AfD θα καταφέρει με αυτό το ποσοστό να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση -την πρώτη ακροδεξιά κρατιδιακή κυβέρνηση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – θα εξαρτηθεί από το πόσα κόμματα θα εξασφαλίσουν τελικά την είσοδος τους στο τοπικό κοινοβούλιο και από τη δύναμη των κομμάτων τα οποία τελικά μείνουν εκτός. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα χρειαζόταν ένα ποσοστό κοντά στο 43%.

Το προηγούμενο διάστημα, οι δημοσκοπήσεις έδιναν στην AfD τουλάχιστον δύο έως τρεις μονάδες χαμηλότερα.

Ανεξαρτήτως εύρους του αποτελέσματος πάντως, απόψε αναμένεται να ανοίξει στη Γερμανία μια μεγάλη και επώδυνη συζήτηση σχετικά με τα όρια και την αντοχή του «τείχους πυρός», της άτυπης δηλαδή συμφωνίας των κομμάτων να μην συνεργάζονται ποτέ με την ακροδεξιά.

Πηγή: www.news247.gr