Άνοιξε ξανά ο Πύργος του Άιφελ μετά την απεργία των εργαζομένων

Σε λειτουργία τέθηκε ξανά ο Πύργος του Άιφελ σήμερα Τρίτη μετά το κλείσιμό του για μία ημέρα λόγω απεργίας των εργαζομένων, οι οποίοι αντέδρασαν σε ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά τη διάρκεια επίσκεψης ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας, που ζήτησαν να μην βρεθούν στον ίδιο χώρο με γυναίκες εργαζόμενες.

Αφορμή για την απεργία αποτέλεσαν οδηγίες της διοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες γυναίκες εργαζόμενες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα πόστα τους και να παραμείνουν σε χώρους αναμονής του προσωπικού, ώστε να μην έρθουν σε οπτική επαφή με του ινδουιστές.

Οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν να εργαστούν τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα ένα από τα πλέον εμβληματικά μνημεία του Παρισιού να παραμείνει κλειστό για ολόκληρη την ημέρα.

Η Ντιάν Νταβουάν, εκπρόσωπος του συνδικάτου CGT, δήλωσε ότι οι γυναίκες εργαζόμενες ενημερώθηκαν πως «δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή» με τα μέλη της ινδουιστικής θρησκευτικής αντιπροσωπείας, BAPS. Η Νταβουάν χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες οδηγίες «πρωτοφανείς» και «απαράδεκτες».

Η BAPS, ένας παγκόσμιος θρησκευτικός και κοινωνικός οργανισμός, υποστήριξε από την πλευρά της ότι είχε συντονιστεί με τη διοίκηση του Πύργου του Άιφελ, προκειμένου να περιοριστεί η αναστάτωση για το προσωπικό και τους επισκέπτες ενόψει της επίσκεψης περίπου 100 μελών της αντιπροσωπείας.

Σε ανακοίνωσή της η οργάνωση υπογράμμισε ότι ο συντονισμός «ουδέποτε, σε κανένα σημείο, είχε ως στόχο να αποτελέσει αίτημα που βασίζεται στο φύλο» και πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία «δεν αντικατοπτρίζει το πνεύμα ή τις αξίες της κοινότητάς μας ούτε της αντιπροσωπείας».

Η BAPS δήλωσε ακόμη ότι «παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και της προσφοράς προς όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή ή τις πεποιθήσεις τους», ενώ σε προηγούμενη ανακοίνωσή της εξέφρασε «ειλικρινή συγγνώμη σε οποιονδήποτε μπορεί να πληγώθηκε ή να ταλαιπωρήθηκε από την κατάσταση».

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και σε πολιτικό επίπεδο. Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι θα διεξαχθεί έρευνα.

«Η ισότητα των φύλων δεν θα σταματήσει ποτέ στους πρόποδες των ιστορικών μας μνημείων, ούτε πουθενά αλλού σε αυτή την πόλη», δήλωσε, προσθέτοντας: «Πρέπει να ισχύει παντού και για όλους. Θα διασφαλίσω ότι αυτό θα συμβαίνει παντού, χωρίς καμία εξαίρεση».

Πηγή: ertnews.gr