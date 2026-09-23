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Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2026 12:47

Εκλεισαν το δρόμο

Γράφτηκε από τον

Εκλεισαν το δρόμο

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Χθες το μεσημέρι, για λίγα λεπτά η οδός Γεωργούλη, στο τμήμα της στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, παρέμεινε κλειστή(!).

Δύο αυτοκίνητα είχαν παρκάρει στην αντίθετη πλευρά, απέναντι από την πιάτσα ταξί, ακριβώς κάτω από την πινακίδα που απαγόρευε τη στάση και στάθμευση (!) και απέναντι στην πιάτσα είχε σταματήσει φορτηγάκι διανομής φαρμάκων. Ενα αυτοκίνητο που ήθελε να στρίψει από την Αναγνωσταρά και δύο από τη Γεωργούλη περίμεναν να φύγει το φορτηγάκι. Τα άλλα δύο ΙΧ παρέμειναν παράνομα παρκαρισμένα, σαν να μην τρέχει. Και ευθεία στην Αναγνωσταρά, προς την Πολυχάρους, δεν περνούσε(!), λόγω του έργου της ανάπλασης.
Γ.Σ.

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
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