Χιλιάδες πιστοί στο Παρίσι για τη μεγάλη λειτουργία του πάπα Λέοντα (βίντεο)

Πλήθη ανθρώπων συρρέουν στη διάσημη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι σήμερα, ενόψει της υπαίθριας λειτουργίας όπου θα χοροστατήσει ο πάπας Λέων, τη σημαντικότερη εκδήλωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, παρουσία περισσότερων από 600.000 πιστών.

Ο κόσμος, μεταξύ άλλων μητέρες που κρατούν στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά, άρχισαν να συγκεντρώνονται στη λεωφόρο πριν καν ξημερώσει, ενόψει της λειτουργίας στις 16.00 ώρα Ελλάδας, με την αστυνομία να κλείνει τους γύρω δρόμους απ’ όπου θα περάσει ο ποντίφικας με το ανοικτό παπικό όχημά του.

Η γιγαντιαία Θεία Λειτουργία η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πλας ντε λα Κονκόρντ, στο κέντρο του Παρισιού, χοροστατούντος του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής δεύτερης ημέρας του τετραημέρου «αποστολικού ταξιδιού» στη Γαλλία.

Η Λειτουργία θα ξεκινήσει τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και αναμένεται να την παρακολουθήσουν πάνω από 600.000 πιστοί. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν τις σχετικές άδειες εισόδου. Παρόντες θα είναι πολλοί Γάλλοι πολιτικοί παράγοντες, όχι όμως ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τον οποίο θα εκπροσωπήσει η σύζυγός του Μπριζίτ.

Πριν τη Θεία Λειτουργία, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα επισκεφτεί μια επισκοπική ένωση για την υποδοχή μεταναστών, που ιδρύθηκε μετά την έκκληση του προκατόχου του, Πάπα Φραγκίσκου, για «καλωσόρισμα, προστασία, προώθηση και ενσωμάτωση» των ξένων. Στη συνέχεια, ο ποντίφικας θα μεταβεί στο Καθολικό Ινστιτούτο του Παρισιού, όπου θα συναντηθεί με νεοβαπτισμένους καθολικούς, αλλά και με ανθρώπους που πρόκειται να βαπτιστούν.

Αργά το απόγευμα, ο Λέων ΙΔ΄ θα μεταβεί αεροπορικώς στο Ιερό της Λούρδης, όπου το βράδυ θα παραστεί σε προσευχή στο Σπήλαιο της Μασσαμπιέλ. Σύμφωνα με την καθολική παράδοση, εκεί η Παναγία εμφανίστηκε 18 φορές, στα μέσα του 19ου αιώνα, στη Γαλλίδα μοναχή και Αγία Μπερναντέτ Σουμπιρούς.

Πηγή: ertnews.gr