Παραλύει σήμερα η Γαλλία: Μεγάλες διαδηλώσεις από συνδικάτα και μαθητές (βίντεο)

Η Γαλλία προετοιμάζεται σήμερα για την πιο δύσκολη μέρα των διαδηλώσεων. Ραντεβού στους δρόμους έδωσαν και πάλι σήμερα μαθητές, φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίου, αλλά και συνδικάτα λίγες ημέρες μετά τα σοβαρά επεισόδια με την αστυνομία σε πολλές πόλεις της χώρας.

Οι μαθητές Λυκείου, εκπρόσωποι των οποίων κάλεσαν στη συνέχιση της διαμαρτυρίας μετά από μια άκαρπη συνάντηση με το υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή, διαμαρτύρονται για σοβαρά προβλήματα στα σχολεία, όπως ελλείψεις εκπαιδευτικών, πολυπληθή τμήματα και προβλήματα στις υποδομές. Σε αρκετές περιοχές, υπάρχουν σχολεία με περισσότερους από 35 μαθητές ανά τμήμα, ενώ οι κενές θέσεις καθηγητών παραμένουν σε ορισμένες περιπτώσεις για χρόνια.

Σε αρκετές περιοχές δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Στο Στρασβούργο, στη βορειοανατολική Γαλλία, σημειώθηκαν συμπλοκές μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, ενώ, σύμφωνα με το Reuters, εκτοξεύθηκαν κροτίδες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Επεισόδια σημειώθηκαν, επίσης, στη Μασσαλία και στη Λυόν.

Στο Παρίσι κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα «Θέλουμε να ακουστούμε, όχι να μας ρίξουν δακρυγόνα» και «Το μέλλον μας δεν είναι προαιρετικό».

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