Πέθανε η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ - Η γυναίκα σύμβολο του αγώνα για την στεγαστική κρίση στην Ισπανία

14:50 09/10
Η Αμπασκάλ άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο Gregorio Marañón, όπου νοσηλευόταν από την ημέρα της έξωσής της, στις 23 Σεπτεμβρίου.
Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου ζούσε επί επτά δεκαετίες στη Μαδρίτη προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών και την ανέδειξε σε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγαση στην Ισπανία.
Η Αμπασκάλ άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο Gregorio Marañón, όπου νοσηλευόταν από την ημέρα της έξωσής της, στις 23 Σεπτεμβρίου.