Πέθανε η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ - Η γυναίκα σύμβολο του αγώνα για την στεγαστική κρίση στην Ισπανία

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου ζούσε επί επτά δεκαετίες στη Μαδρίτη προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών και την ανέδειξε σε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγαση στην Ισπανία.