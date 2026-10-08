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Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2026 10:16

Πέθανε η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ - Η γυναίκα σύμβολο του αγώνα για την στεγαστική κρίση στην Ισπανία

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Πέθανε η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ - Η γυναίκα σύμβολο του αγώνα για την στεγαστική κρίση στην Ισπανία

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Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι όπου ζούσε επί επτά δεκαετίες στη Μαδρίτη προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών και την ανέδειξε σε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγαση στην Ισπανία.

Η Αμπασκάλ άφησε την τελευταία της πνοή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο νοσοκομείο Gregorio Marañón, όπου νοσηλευόταν από την ημέρα της έξωσής της, στις 23 Σεπτεμβρίου.

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
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