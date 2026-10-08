Κατάρρευση πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη - Διασώθηκαν 8 άνθρωποι - 6 αγνοούμενοι

Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ τους τρία παιδιά, διασώθηκαν από τα ερείπια επταώροφης πολυκατοικίας στο Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για έξι ακόμη ανθρώπους, σύμφωνα με τη νεότερη ανακοίνωση της Νομαρχίας.

Οι τρεις κάτω όροφοι του κτιρίου, στην οδό Ντογού της συνοικίας Τζεβιζλί, κατέρρευσαν σήμερα γύρω στις 05:40 από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ένοικοι που είχαν εγκλωβιστεί στους επάνω ορόφους απομακρύνθηκαν από τα σωστικά συνεργεία.

Κίνδυνος νέας κατάρρευσης

Οι επιχειρήσεις διεξάγονται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της αστάθειας του κτιρίου, ενώ εκκενώθηκαν και γειτονικά κτίρια, σύμφωνα με τον νομάρχη Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ.

«Το κτίριο κινδυνεύει. Υπάρχει πιθανότητα κατάρρευσης. Οι προσπάθειες διάσωσης διεξάγονται ελεγχόμενα», δήλωσε. Για τους τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ανέφερε: «Κανενός δεν απειλείται η ζωή».

Στο σημείο επιχειρούν η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών AFAD, πυροσβέστες, υγειονομικά συνεργεία και αστυνομικοί. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Μουράτ Κουρούμ, διαβεβαίωσε ότι οι προσπάθειες εντοπισμού των εγκλωβισμένων συνεχίζονται αδιάκοπα.

Εισαγγελική έρευνα

Τα αίτια της κατάρρευσης και η αδειοδότηση του κτιρίου θα εξεταστούν στο πλαίσιο δικαστικής και υπηρεσιακής έρευνας. Σύμφωνα με τον νομάρχη Κωνσταντινούπολης, η πολυκατοικία κατασκευάστηκε το 1987, διαθέτει 12 διαμερίσματα και στα επίσημα αρχεία εμφανίζονται 33 κάτοικοι.

Η αρμόδια εισαγγελία ανέθεσε την έρευνα σε έναν αναπληρωτή προϊστάμενο εισαγγελέα και δύο εισαγγελείς.

ΑΠΕ-ΜΠΕ