Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα και τα μηνύματα προς Ελλάδα και Τουρκία

Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τα μηνύματα που εξέπεμψε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την ασφάλεια και τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, οι σχέσεις με την Τουρκία και το ζήτημα των F-35, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.