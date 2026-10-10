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Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2026 11:40

Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα και τα μηνύματα προς Ελλάδα και Τουρκία

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Η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα και τα μηνύματα προς Ελλάδα και Τουρκία

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Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τα μηνύματα που εξέπεμψε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, την ασφάλεια και τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, οι σχέσεις με την Τουρκία και το ζήτημα των F-35, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

 

 

Κατηγορία ΔΙΕΘΝΗ
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