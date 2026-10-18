Γαλλία: Διάγγελμα Μακρόν μετά το χάος και τις αιματηρές συγκρούσεις (βίντεο)

Διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό θα απευθύνει στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, όπως ανακοίνωσε το προεδρικό του γραφείο.

Η παρέμβαση του Γάλλου προέδρου έρχεται μετά τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στη χώρα με αφορμή την ακρίβεια και τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες.

Οι ταραχές άφησαν πίσω τους έναν νεκρό διαδηλωτή, εκατοντάδες τραυματίες αστυνομικούς και εκατοντάδες συλλήψεις που σύμφωνα με τα γγαλλικά μέσα ξεπερνούν 1.800 συλλήψεις κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του Σαββάτου.

Το διάγγελμα του Μακρόν έρχεται τη στιγμή που η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με κλιμακούμενη κοινωνική και πολιτική πίεση, ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε πολλές πόλεις της χώρας.

Οι κινητοποιήσεις συγκέντρωσαν περίπου 110.000 διαδηλωτές στην πρωτεύουσα, ενώ σε ολόκληρη τη Γαλλία οι αρχές εκτιμούν ότι συμμετείχαν περίπου 550.000 πολίτες, με τους διοργανωτές να ανεβάζουν τον αριθμό στις 800.000.

Καταστροφές σε ιστορικά κτίρια και εμπορικά καταστήματα

Οι διαδηλώσεις σημαδεύτηκαν από βίαιες συγκρούσεις μεταξύ ομάδων διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, εμπρησμούς, βανδαλισμούς και λεηλασίες καταστημάτων. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ομάδες μασκοφόρων ατόμων επιτέθηκαν σε δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων δημαρχεία και υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταστροφές σε ιστορικά κτίρια και εμπορικά καταστήματα, με την πυρκαγιά στο δημαρχείο της Λιμόζ, που οδήγησε στην κατάρρευση του καμπαναριού του ιστορικού κτιρίου, να αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της νύχτας. Την ίδια ώρα, η πολιτική αντιπαράθεση εντείνεται, καθώς κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν κατηγορίες για τα αίτια των επεισοδίων και τους χειρισμούς των Αρχών.

Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν και στο Παρίσι, όπου ιστορικό κτίριο του 19ου αιώνα καταστράφηκε από πυρκαγιά, παρά το γεγονός ότι είχε ανακαινιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, εμπορικά καταστήματα στη γαλλική πρωτεύουσα, στη Μασσαλία και σε άλλες πόλεις βρέθηκαν στο στόχαστρο βανδαλισμών και λεηλασιών.

Το βράδυ του Σαββάτου η κατάσταση κλιμακώθηκε περαιτέρω στο κέντρο του Παρισιού, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, σχηματίστηκαν μη εξουσιοδοτημένες πορείες εκατοντάδων διαδηλωτών. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι αργότερα στις κινητοποιήσεις προστέθηκαν ομάδες με μοναδικό σκοπό τις λεηλασίες και τις καταστροφές.

Από τα επεισόδια έχασε τη ζωή του ένας διαδηλωτής, ο οποίος υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της πορείας. Παράλληλα, τραυματίστηκαν 13 αστυνομικοί και χωροφύλακες, καθώς και δύο πυροσβέστες.

Σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Στη Μασσαλία διαδηλωτές εισέβαλαν προσωρινά στο δημαρχείο, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε αστυνομικό τμήμα. Στη Λυών ξέσπασε φωτιά σε γραφείο τουριστικής προβολής, ενώ στη Λιμόζ πυρπολήθηκε το δημαρχείο της πόλης, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματος της στέγης του ιστορικού κτιρίου του 19ου αιώνα.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνου και ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες απέδωσαν σημαντικό μέρος της βίας σε «ριζοσπαστικές ακροαριστερές ομάδες», τονίζοντας ότι στη συνέχεια προστέθηκαν και ομάδες που εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση για λεηλασίες. «Οι ειρηνικές διαδηλώσεις έχουν θέση στη Δημοκρατία μας. Οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρωθυπουργός.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό το βράδυ της Κυριακής, επιχειρώντας να δώσει απαντήσεις στη βαθιά κοινωνική κρίση που έχει προκαλέσει η εκτίναξη του κόστους ζωής και η αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση.

Πηγή: ertnews.gr