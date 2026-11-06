ΗΠΑ: Συνελήφθη στη Φλόριντα ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ

Ο Τόμας Μαρκλ, ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, συζύγου του πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας στις Φιλιππίνες, συνελήφθη σήμερα στη Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με βρετανικά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Μαρκλ, 82 ετών, συνελήφθη από πράκτορες του FBI στο γηροκομείο όπου διαμένει στη Φλόριντα, σύμφωνα με την Daily Mail και την New York Post.

Το FBI δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο.

Οι μεξικανικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε μια αποθήκη που νοίκιαζε ο Μαρκλ στο πλαίσιο έρευνας για κατοχή παιδικής πορνογραφίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εισαγγελία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία των Φιλιππίνων ανέφερε την ανακάλυψη υλικού παιδικής πορνογραφίας σε μια πρώην κατοικία του Τόμας Μαρκλ στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο Μαρκλ, ο οποίος έζησε στο Μεξικό προτού μετακομίσει στο Σεμπού των Φιλιππίνων το 2025, αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

ΑΠΕ-ΜΠΕ