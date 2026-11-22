Το «Μόνος στο σπίτι – 1 και 2» είναι από τις κλασσικές πλέον χριστουγεννιάτικες ταινίες, από τις οποίες μάλιστα είχε κάνει κάποτε ένα πέρασμα και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τώρα, το «Home Alone» φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια, με τον Μακόλεϊ Κάλκιν (Macaulay Culkin) να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο που τον έκανε διάσημο.

Τριάντα έξι χρόνια μετά την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας, ο 46χρονος ηθοποιός ξαναμπαίνει στα παπούτσια του μικρού Κέβιν ΜακΚάλιστερ, αυτή τη φορά ως πατέρας.

? Macaulay Culkin is returning as Kevin McCallister in "Home Alone" sequel! https://t.co/nw21REZmhO https://t.co/zluCQRnrwW — TMZ (@TMZ) November 20, 2026

«Ως πατέρας πλέον, ο Κάλκιν είχε μια ενδιαφέρουσα άποψη για το πού θα πήγαινε ο Κέβιν ΜακΚάλιστερ τώρα που είναι μεγαλύτερος και σοφότερος, έχοντας επιβιώσει από εγκατάλειψη και διαρρήκτες ως παιδί», αναφέρει χαρακτηριστικά το Deadline.

Το «Μόνος στο Σπίτι» κυκλοφόρησε το 1990 και ήταν η δεύτερη εμπορικότερη ταινία της χρονιάς, συγκεντρώνοντας 476 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Δύο χρόνια αργότερα, ο Κάλκιν πρωταγωνίστησε στο «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη» («Home Alone 2: Lost in New York»), το οποίο σημείωσε επίσης μεγάλη επιτυχία, με εισπράξεις ύψους 359 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το iefimerida, στη συνέχεια το franchise συνεχίστηκε χωρίς τον Κάλκιν για τρεις ακόμη ταινίες, ενώ το 2021 - μετά την εξαγορά της 20th Century Fox από τη Disney - κυκλοφόρησε ένα reboot αποκλειστικά για streaming.

Ο Κάλκιν επανέλαβε τον ρόλο του σε μια διαφήμιση της Google το 2018, ενώ φέτος εμφανίστηκε ξανά για τις ανάγκες της νέας χριστουγεννιάτικης καμπάνιας των McDonald’s.

Σε εκδήλωση για την επέτειο της αρχικής ταινίας, το 2025, ο Κάλκιν είχε μοιραστεί τη δική του ιδέα για τη συνέχεια της ιστορίας.

«Είμαι είτε χήρος είτε διαζευγμένος και μεγαλώνω ένα παιδί. Δουλεύω πολύ σκληρά, δεν του δίνω αρκετή προσοχή, εκείνο θυμώνει και κάποια στιγμή βρίσκομαι κλειδωμένος έξω από το σπίτι», είχε αποκαλύψει, προσθέτοντας πως τις παγίδες αυτή τη φορά τις στήνει ο γιος του, με το σπίτι να αποκτά συμβολικό ρόλο για τη μεταξύ τους σχέση.