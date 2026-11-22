Η παρέμβαση γίνεται με αφορμή δύο διαδοχικές παγκόσμιες ημέρες, τη χθεσινή 19η Νοεμβρίου για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης και την σημερινή 20ή Νοεμβρίου για τα δικαιώματα του παιδιού.

Η σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση, η παραμέληση και η ενδοοικογενειακή βία εξακολουθούν να απειλούν την ασφάλεια των παιδιών, επισημαίνει ο Σύνδεσμος. Στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν παιδιά και οικογένειες συγκαταλέγεται και ο εκφοβισμός, τόσο στο σχολείο όσο και στο διαδίκτυο.

Στην πρόληψη και στην έγκαιρη αναγνώριση περιστατικών, κομβικό ρόλο έχουν οι κοινωνικοί λειτουργοί που εργάζονται στα σχολεία, στις δημοτικές υπηρεσίες, στα Κέντρα Κοινότητας, στα συμβουλευτικά κέντρα και στις δομές υγείας και ψυχικής υγείας. Εκεί, όπως σημειώνει ο ΣΚΛΕ, η δουλειά τους περιλαμβάνει και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Πέρα από τη στελέχωση, ο Σύνδεσμος ζητά τη θεσμοθέτηση εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας και παιδικής προστασίας, καθώς και στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ζητά επίσης πρόσβαση κάθε παιδιού σε ποιοτικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης και ψυχικής υγείας, συνεχή επιμόρφωση των επαγγελματιών και συστηματική ενημέρωση γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών για το πώς αναγνωρίζεται και αναφέρεται ένα περιστατικό κακοποίησης.

Το Περιφερειακό Τμήμα καλεί την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να ενισχύσουν την πρόληψη και τη στήριξη της οικογένειας και του σχολείου, με στόχο κάθε παιδί να μεγαλώνει με ασφάλεια και να μπορεί να μιλά για όσα το αφορούν γνωρίζοντας ότι η φωνή του θα ακουστεί.