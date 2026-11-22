Στη Μεθώνη, στο Δημοτικό Σχολείο (Καποδιστριακό) θα βρίσκονται οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ), από την Παρασκευή 18 έως και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, για να προσφέρουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και υπηρεσίες πρόληψης στους κατοίκους της Μεθώνης και του Δήμου Πύλου – Νέστορος.