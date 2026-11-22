Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη δωρεάν παραχώρηση του σχολείου το συγκεκριμένο τριήμερο στις Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ), για την προσφορά των σημαντικών αυτών εξετάσεων και υπηρεσιών.
Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2026 17:47
Στη Μεθώνη οι Κινητές Ιατρικές ΜονάδεςΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Στη Μεθώνη, στο Δημοτικό Σχολείο (Καποδιστριακό) θα βρίσκονται οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ), από την Παρασκευή 18 έως και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, για να προσφέρουν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και υπηρεσίες πρόληψης στους κατοίκους της Μεθώνης και του Δήμου Πύλου – Νέστορος.
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