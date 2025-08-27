Κερδίστε προσκλήσεις για την κωμωδία «Ούτε μπρος ούτε πίσω»

Η νέα σατιρική κωμωδία «Ούτε μπρος ούτε πίσω» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, που σκιαγραφεί με χιούμορ την παράνοια της καθημερινότητας θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, στις 9.15 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.

Ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας, σε παραγωγή της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη, παρουσιάζουν στην Καλαμάτα τη νέα τους παράσταση, «Ούτε μπρος ούτε πίσω». Πρωταγωνιστούν: Χρύσα Ρώπα, Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνος Σταθακόπουλος, Δήμητρα Στογιάννη, Γιάννης Δρακόπουλος, Ιωάννης Απέργης. Το έργο «Ούτε μπρος ούτε πίσω» είναι ένα ξεκαρδιστικό καθρέφτισμα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, με μουσική και τραγούδια, που σατιρίζει το εδώ και το τώρα. Αυτό που συμβαίνει στα σπίτια μας, στους δρόμους, στις πλατείες, στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει σαν Νεοέλληνες, με μια ματιά γρήγορη, επιθεωρησιακή, στην κόψη του ξυραφιού. Κομμάτια και αποσπάσματα ζωής και ιστορίες καθημερινής τρέλας σαν σύντομα φλας που πυκνώνουν ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας δίνει ελπίδα. Επτά υπέροχοι κωμικοί ηθοποιοί, αλλάζουν διαρκώς ρόλους για να προλάβουν μέσα σε μιάμιση ώρα και έντεκα σύντομα σκετς, να δημιουργήσουν έναν γαλαξία από πρόσωπα που μας μοιάζουν και πολλές φορές μας εκνευρίζουν, αλλά τα αγαπάμε. Οι ήρωες του έργου είμαστε εμείς, οι γείτονές μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας και οι συνάδελφοί μας. Ή μάλλον όχι εμείς ακριβώς, αλλά οι γελοιογραφίες μας! Η παράσταση «Ούτε μπρος ούτε πίσω» είναι η σέλφι μιας κοινωνίας θολωμένης από την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, στην κοινωνία, στην τεχνολογία, στην πολιτική.

Μπείτε στην κλήρωση ΕΔΩ και κερδίστε προσκλήσεις για την παράσταση.

Συμμετοχές μέχρι την Κυριακή 31/8.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου & Μιχάλης Ρέππας. Κοστούμια: Κώστας Ζήσης. Χορογραφίες: Αννα Αθανασιάδη. Σκηνογραφία: Αγγελίνα Παπαχατζάκη. Ενορχήστρωση, Ηχογράφηση: Θωμάς Πούτας. Ηχογράφηση, Μίξη: BK Studios. Επαιξαν οι μουσικοί: Κιθάρες: Θωμάς Πούτας. Πιάνο: Κίμων Λιμενίδης. Μπουζούκι: Θανάσης Πετρέλης. Βιολί: Νίκος Γκιουλετζής. Βοηθός Σκηνοθετών: Βίκυ Πάστρα. Creative Agency: GRIDFOX. Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης - «Μέθεξις». Πρωταγωνιστούν: Χρύσα Ρώπα, Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνος Σταθακόπουλος, Δήμητρα Στογιάννη, Γιάννης Δρακόπουλος, Ιωάννης Απέργης. Παραγωγή: Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ» - Χρήστος Τριπόδης. Προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω της πλατφόρμας more.com.