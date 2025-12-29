Μητσοτάκης για μπλόκα: Δεν κλείνει τους δρόμους η τροχαία (βίντεο)

Σε νέα προσπάθεια να διασπάσει το μέτωπο των αγροτών και να δημιουργήσει συνθήκες “κοινωνικού αυτοματισμού” επιδόθηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υποστήριξε ταυτόχρονα ότι δεν κλείνει τους δρόμους η τροχαία, αλλά ότι “διευκολύνει την κίνηση και εξασφαλίζει την ασφάλεια”.

Ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας ειδικότερα στο Action24 διερωτήθηκε πως οι αγρότες “κλείνουν δρόμους και ταλαιπωρούν την κοινωνία και ταυτόχρονα δεν έρχονται να συζητήσουν με την κυβέρνηση”.

Επικαλέστηκε ότι οι κατ’ επάγγελμα αγρότες είναι 400.000, ενώ τα τρακτέρ στα μπλόκα ανέρχονται σε 4.000, για να υποστηρίξει ότι: “Η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι στα μπλόκα”, προσθέτοντας: “Δεν συνομιλούμε μόνο με αυτούς αλλά με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων”.

Δήλωσε επίσης ότι: “Στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους «τραμπουκίζουν» για «να μη σπάσει το μέτωπο». Η λύση θα προκύψει μόνο μέσα από διάλογο.”

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να δείξουν κατανόηση μέχρι τα Φώτα. Στη συνέχεια απάντησε στην κριτική ότι η Αστυνομία δημιούργησε περισσότερα προβλήματα κατά την έξοδο των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες είχαν ανοίξει τους δρόμους.

“Ακούσαμε και ότι «τους δρόμους τους κλείνει η Τροχαία». Θα τρελαθούμε τελείως. Αυτό είναι πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Η Τροχαία διευκολύνει την κίνηση και εξασφαλίζει την ασφάλεια”, υποστήριξε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: “Όσο ταλαιπωρούνται οι πολίτες, οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους.”

Πηγή: news247.gr