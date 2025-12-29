Ρόδος: Νεκρός σε τροχαίο 51χρονος καθηγητής

Την ζωή του έχασε ένας 51χρονος καθηγητής και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Ασγούρου στη Ρόδο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Δευτέρα (29/12) στην περιοχή Ασγούρου στη Ρόδο με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 51χρονου καθηγητή και τον τραυματισμό του δεύτερου ατόμου που επέβαινε μαζί του στο δίκυκλο.

Το μοιραίο συνέβη όταν το δίκυκλο που οδηγούσε ο καθηγητής προσέκρουσε σε ξύλινη κολώνα της ΔΕΗ με αποτέλεσμα τον θάνατό του, ενώ το δεύτερο άτομο που βρισκόταν μαζί του στο δίκυκλο τραυματίστηκε στο πόδι.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο και μετέφεραν σε πολύ σύντομο χρόνο τον 51χρονο στο νοσοκομείο της Ρόδου, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η Τροχαία Ρόδου διερευνά με ιδιαίτερη προσοχή τις συνθήκες του περιστατικού, προκειμένου να εξακριβωθεί αν στο τροχαίο ενεπλάκη και άλλο όχημα ή αν ο 51χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του από μόνος του.

