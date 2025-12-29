Ο Περιφερειακός Τύπος πενθεί τον θάνατο του ιστορικού εκδότη Κοσμά Πουγαρίδη

Φτωχότερη είναι από απόψε η "οικογένεια" του Περιφερειακού Τύπου, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο ιδρυτής της ημερήσιας εφημερίδας "Πτολεμαίος" και της εβδομαδιαίας εφημερίδας "Εορδαϊκός Παλμός", καθώς του ομίλου "Pougaridis Media", Κοσμάς Πουγαρίδης.

Μία προσωπικότητα με ξεχωριστή πορεία στη δημοσιογραφία, αλλά και σημαντική δραστηριότητα στα κοινά της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στην αυτοδιοίκηση της Εορδαίας έχοντας υπάρξει υποψήφιος δήμαρχος και διατελώντας αντιδήμαρχος.

Ο γιός του και συνεχιστής του έργο του στον δημοσιογραφικό και εκδοτικό χώρο, Αντώνης Πουγαρίδης τον αποχαιρέτησε με την ακόλουθη ανάρτηση στο Facebook:

“Πάλεψε όσο κανείς τα χιλιάδες προβλήματα.

Δεν σταμάτησε να δημιουργεί μέχρι την τελευταία του μέρα.

Προσπάθησε να βοηθήσει τους πάντες.

Δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.

Αγάπησε τον τόπο του όσο λίγοι.

Πατέρα σε ευχαριστούμε για όλα και σε αποχαιρετούμε αύριο Τρίτη στις 16.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Πτολεμαΐδας.”

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 4 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Πτολεμαΐδας.

Τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και στην "οικογένεια" των εφημερίδων "Πτολεμαίος" και "Εορδαϊκός Παλμός" από εμάς στην εφημερίδα "Ελευθερία" και το eleftheriaonline.gr