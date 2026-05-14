Κερδίστε το βιβλίο "Ερωτας στον Ιστό" της Θεοδώρας Κωτσοπούλου

Ένα βιβλίο που σε ταξιδεύει και σε παρασύρει σε έναν κόσμο αγάπης.

Η πρωταγωνίστρια μας η Λένα πίστεψε στην αγάπη και τον σεβασμό. Υπάρχουν όμως αυτές οι αξίες; Και τί γίνεται όταν έρθει η στιγμή να πάρει αποφάσεις…;

Περίληψη

Πάλεψα πολύ και έκλαψα για αυτή τη σχέση και, πολλές φορές, υποχώρησα. Πριν από λίγο ήθελα να μαζέψω τα σπασμένα μου κομμάτια σε μια βαλίτσα και να κλείσω την πόρτα της σχέσης μου με τον Άρη, όμως σοβαρό εμπόδιο ήταν πάντα η καρδιά μου, που επαναστατούσε έντονα και μόνο που το σκεπτόταν το μυαλό μου. Γιατί, κακά τα ψέματα, η καρδιά έχει πάντα τους δικούς της αδιαπραγμάτευτους νόμους, η ίδια είναι αυτόνομη και ορίζει τι θα κάνεις. Η ψυχή μας… Δε φυλακίζεται η ψυχή… Μόνο ταξιδεύει… στο άτομο που αγγίζει την καρδιά μας.

Απόσπασμα

-“Μη ζητιανεύεις Λένα” σκέφτηκα “λίγη αγάπη από ανθρώπους, που δεν έχουν χρόνο για σένα, από ανθρώπους που σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους.

Μην το κάνεις ποτέ.

Τα άτομα, που σε κάνουν αόρατη και ασήμαντη με την αδιαφορία τους, δεν σου αξίζουν…

Σου αξίζει κάποιος, που με το ενδιαφέρον του σε κάνει να νιώθεις σημαντική, χαρισματική…

…Να φεύγεις από κάθε ανθρώπινή σου σχέση, εκπέμποντας σεβασμό και εκτίμηση.

Ένα ενδιαφέρον και επίκαιρο μυθιστόρημα, βγαλμένο από αληθινές ιστορίες που λαμβάνουν χώρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία ιστορία ενδιαφέρουσα και άκρως βγαλμένη από τη ζωή. Άλλωστε, το έναυσμα για να γράψει η συγγραφέας το βιβλίο ήταν η έρευνα που έκανε με ανθρώπους που ζήσανε κοινωνικές ιστορίες μέσα από το ιντερνέτ.

Πρόκειται για αναζητήσεις και καταγραφές. Βιωματικές και φανταστικές. Ένα αμάλγαμα εμπειριών και επινοήσεων. Στοχασμών και συναισθημάτων.

Όπως γράφει η συγγραφέας Θεοδώρα Κωτσοπούλου στο εισαγωγικό της σημείωμα, “αφορμή για αυτή την πρώτη συγγραφική απόπειρα μίας ενιαίας ιστορίας αποτέλεσε η παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι νέες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της Δημοσιογραφίας και των ΜΜΕ που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ιδέα μπήκε στο μυαλό και από εκεί πέρασε στο χέρι, στο μολύβι, στο πληκτρολόγιο. Παράλληλα πέρασαν μήνες και χρόνια που κατέληξαν εδώ, σε αυτό το βιβλίο.

Μία ιστορία αγάπης που γράφτηκε με πολύ αγάπη. Με κόπο και μεράκι. Άλλωστε όπως ήδη ανέφερα, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε διαπίστωσα πόσο πολύ μου αρέσει να γράφω. Το μόνο σίγουρο είναι το αγαπώ, ό,τι κάνεις με αγάπη, τότε το απολαμβάνεις κιόλας.



Σελιδοποίηση MM Creative Group

Εικονογράφηση: Δωροθέα Χαρίτωνος

Ποιήματα: Θεανώ Θεοχάρη