Ελπίδες λύσης των πολεοδομικών προβλημάτων στα Λέικα

Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της τακτοποίησης πολεοδομικών εκκρεμοτήτων και της διευκόλυνσης έκδοσης οικοδομικών αδειών έγινε για τον οικισμό «Λέικα – Σπιτάκια – Κατσαραίικα» του Δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας που ψηφίστηκαν στη Δημοτική Επιτροπή, προωθείται η εκκίνηση της διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου δικτύου σε δύο επιμέρους περιοχές του οικισμού, οι οποίες αφορούν τμήματα ΚΑΕΚ και ιδιοκτησίες που βρίσκονται πλησίον υφιστάμενων ή προς κύρωση κοινόχρηστων χώρων. Η διαδικασία αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναγνώριση και θεσμική κατοχύρωση δρόμων και κοινόχρηστων χώρων, ώστε ακίνητα που στερούνται σαφούς προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο να μπορούν να αποκτήσουν προοπτική αξιοποίησης.

Το ζήτημα συνδέεται με τις συνέπειες απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκαν ανίσχυρες παλαιότερες διατάξεις που επέτρεπαν, υπό προϋποθέσεις, την παραχώρηση εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση από ιδιώτες, προκειμένου να καταστούν οικοδομήσιμα ακίνητα χωρίς πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα αρκετά οικόπεδα σε οικισμούς να χάσουν τη δυνατότητα οικοδόμησης που μέχρι τότε διέθεταν.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος εφαρμόζεται η διαδικασία άρθρου που αφορά την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία διαπιστώνεται και εγκρίνεται το υφιστάμενο δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, όπως προϋφιστάμενοι δρόμοι του 1985, οδοί που δημιουργήθηκαν μεταγενέστερα με διοικητικές πράξεις, καθώς και τμήματα που έχουν παραχωρηθεί και μεταγραφεί.

Οι εισηγήσεις έχουν να κάνουν συγκεκριμένα με την έναρξη σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας για την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων.

Η Τοπική Κοινότητα Λείκων περιλαμβάνει τα οικιστικά σύνολα Λέικα, Σπιτάκια και Κατσαραίικα, με μεγαλύτερο αυτό των Λείκων. Η συνολική οριοθέτηση περιλαμβάνει τρία διακριτά πολύγωνα έκτασης περίπου 1.330 στρεμμάτων, ενώ σε τμήμα του οικισμού Λαίκων, στην περιοχή Ξηροκάμπι, έκτασης περίπου 95 στρεμμάτων, έχει ήδη ολοκληρωθεί η κύρωση κοινοχρήστων χώρων.

Η εκκίνηση της διαδικασίας θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία αναλαμβάνει τη συμπλήρωση του φακέλου, την εξέτασή του και την προώθηση των προβλεπόμενων ενεργειών, με τελικό στόχο την έκδοση της σχετικής απόφασης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως ένα ακόμη βήμα προόδου, καθώς μπορεί να συμβάλει στη σταδιακή επίλυση χρόνιων προβλημάτων που αφορούν ιδιοκτησίες εντός οικισμού, την πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους και τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών. Παράλληλα, δημιουργεί προϋποθέσεις για πιο καθαρό πολεοδομικό καθεστώς, μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ιδιοκτήτες και ομαλότερη ανάπτυξη της περιοχής.

Τ.Αν.