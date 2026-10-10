Κερδίστε το βιβλίο «Θέμης Ανδρεάδης - Σαν ξαφνικό ταξίδι» του Σταύρου Καρτσωνάκη

«Θεωρώ ότι η ζωή του Θέμη Ανδρεάδη είναι σχεδόν κινηματογραφική, αφού ξεκινά με τη λήξη του εμφυλίου, διασχίζει τη δεκαετία του ’50 της “ανοικοδόμησης” της χώρας, περνάει από τη μουσική δεκαετία του ’60 και τις μπουάτ, τη δικτατορία και τον Μαρκόπουλο, τη μετάλλαξη του ελληνικού τραγουδιού τη δεκαετία του ’70 με την παραλία και τις μεγάλες πίστες, τα λαμέ πουκάμισα και τα ψηλά μεροκάματα, τη δεκαετία του ΠΑΣΟΚ, και φτάνει ως τις μέρες μας με τα μνημόνια, τον covid, την τεχνητή νοημοσύνη. Λίγοι τραγουδιστές ή δημιουργοί έχουν οδηγήσει ή οδηγηθεί αλώβητοι (;) σε μια τόσο εκτενή και ζουμερή διαδρομή σε εύρος, λίγοι έχουν αφηγηθεί τη μικρή τους ιστορία. Γι’ αυτό, το βιβλίο αυτό βασίζεται αρκετά στις αυθεντικές αφηγήσεις του βιογραφούμενου». Από το εισαγωγικό σημείωμα.

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Ο Σταύρος Γ. Καρτσωνάκης γεννήθηκε στα Χανιά και ζει στην Αθήνα. Είναι διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται ως δάσκαλος από το 1989 έως σήμερα. Παράλληλα, ως μελετητής, ερευνητής και συλλέκτης δίσκων, ελληνικής και ξένης μουσικής, τις τελευταίες δεκαετίες έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το έργο του Νίκου Γκάτσου. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες και στο διαδίκτυο. Είναι τακτικός συνεργάτης του περιοδικού Μετρονόμος. Το 2022 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος το βιβλίο του Νίκος Γκάτσος. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι - Ποίηση και στιχουργική 1931-1991.