«Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» - Κερδίστε προσκλήσεις για τη μεγάλη θεατρική επιτυχία του καλοκαιριού

Υστερα από τη θριαμβευτική περσινή της πορεία και τα συνεχόμενα πανελλαδικά sold out, η παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι για μια νέα μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα και θα παρουσιαστεί την Τρίτη 18 Αυγούστου, στις 9 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας.

Το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, μια από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας, ξανασυναντά το ελληνικό κοινό μέσα από μια παράσταση με ξέφρενο ρυθμό, απολαυστική θεατρικότητα και αστείρευτη σκηνική ενέργεια που φέρει την πρωτότυπη και εκρηκτική σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα.

Στον ρόλο του παμπόνηρου και ακαταμάχητου Τρουφαλντίνου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος δίνει ξανά το δικό του στίγμα σε έναν από τους πιο αγαπημένους ήρωες της παγκόσμιας κωμωδίας, οδηγώντας το έργο σε μια αδιάκοπη αλυσίδα παρεξηγήσεων, ανατροπών και εκρηκτικών καταστάσεων. Στο πλευρό του, η Φαίη Ξυλά και ένας καλοκουρδισμένος θίασος κρατούν τον ρυθμό της παράστασης σε διαρκή κίνηση, ανάμεσα στη φάρσα, τη σωματική κωμωδία και το παιχνίδι των μεταμφιέσεων.

Ο Γιάννης Κακλέας προσεγγίζει τον Γκολντόνι με τη γνωστή του θεατρική τόλμη, αναδεικνύοντας τον σωματικό παλμό, τη φαρσική ευφυΐα και τη ζωντάνια της commedia dell’arte και παίζοντας με το διαχρονικό παιχνίδι επιθυμιών και εξουσιών, χωρίς να χάνει ούτε στιγμή τη σύνδεση του έργου με το σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι μια παράσταση σπιρτόζικη, ευρηματική και βαθιά ψυχαγωγική, που μετατρέπει το κλασικό κείμενο σε μια θεατρική εμπειρία με αμεσότητα και ένταση, ενώ ταυτόχρονα σχολιάζει με σαρκασμό και χιούμορ τη διαφθορά, την υποκρισία και τις ταξικές αντιθέσεις.

Γραμμένο το 1745, ο «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Με κέντρο τον αεικίνητο Τρουφαλντίνο -έναν υπηρέτη που, κυνηγώντας το φαγητό και την επιβίωση, αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά- ο Γκολντόνι χτίζει μια αριστοτεχνική κωμωδία παρεξηγήσεων, όπου ο έρωτας, η απάτη, η πείνα, η κοινωνική θέση και η ανθρώπινη επινοητικότητα μπλέκονται ασταμάτητα.

Η παράσταση που κέρδισε πέρυσι το κοινό σε κάθε της στάση, επιστρέφει ανανεωμένη για να συνεχίσει το καλοκαιρινό της ταξίδι, φέρνοντας σε όλη την Ελλάδα τη χαρά της κωμωδίας: ανοιχτής, γενναιόδωρης, ρυθμικής και απολαυστικής.

Μπείτε στην κλήρωση ΕΔΩ και κερδίστε προσκλήσεις για την παράσταση.

Συμμετοχές μέχρι την Πέμπτη 13/8.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές. Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας. Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης. Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη. Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου. Πρωτότυπη μουσική: Βάιος Πράπας. Χορογραφίες: Στεφανία Σωτηροπούλου. Χορογραφία σερβιρίσματος: Κυριάκος Κοσμίδης. Βοηθός σκηνοθέτη: Άρης Κακλέας. Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού. Επικοινωνία & Τύπος: Μαρία Τσολάκη. Social media: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας. Διεύθυνση παραγωγής: Έφη Πανουργιά. Φωτογραφίες promo: Ελίνα Γιουνανλή. Φωτογραφίες παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας. Παραγωγή: ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗ Ε.Ε. Παίζουν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Φαίη Ξυλά. Γιωργής Τσαμπουράκης. Γιώργος Ψυχογυιός. Άρης Κακλέας. Φραγκίσκη Μουστάκη. Μένη Κωνσταντινίδου. Πάνος Παπαϊωάννου. Βαγγέλης Δαούσης. Στεφανία Σωτηροπούλου. Γαβριέλα Αντωνοπούλου. Δημήτρης Σταυριανόπουλος. Νίκος Μυλωνόπουλος. Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας. Η γενική είσοδος είναι 23 ευρώ, ενώ εισιτήρια διατίθενται και σε προπώληση μέσω της πλατφόρμας more.com.