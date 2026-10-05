Καύσιμα: Ανοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου (βίντεο)

Σε ανοδική τροχιά επέστρεψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να κινείται και πάλι πάνω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι θετικές εξελίξεις από την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων επισκιάζονται από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για την αναπλήρωση των αποθεμάτων στις χώρες του Κόλπου.

Οι νέες επιθέσεις των Χούθι σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, σε συνδυασμό με τις προειδοποιήσεις του επικεφαλής της Saudi Aramco ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα, εντείνουν την αβεβαιότητα. Όπως ανέφερε, θα χρειαστούν περίπου δύο χρόνια για την αναπλήρωση των αποθεμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ενώ εκτιμάται ότι έχουν ήδη αντληθεί περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο βαρέλια από τα αποθέματα.

Στην ελληνική αγορά, η κρατική επιδότηση των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης έχει αρχίσει, αν και διστακτικά, να περνά στις τιμές της αντλίας. Η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται πλέον λίγο πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, έναντι 2,22-2,23 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα. Αντίθετα, η αμόλυβδη παραμένει στην περιοχή των 2,20 ευρώ το λίτρο, με τις τιμές να εμφανίζουν σταθεροποιητικές τάσεις. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κινείται περίπου στα 73 ευρώ ανά μεγαβατώρα, χαμηλότερα από τα 75 ευρώ στα οποία είχε βρεθεί το πρωί.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στις ενεργειακές εξελίξεις, με αφορμή και την αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, την οποία χαρακτήρισε ένδειξη ιστορικά υψηλού επιπέδου στις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, υπογραμμίζοντας ότι μπορεί να συμβάλει στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζοντας αντίστοιχα τον ρόλο της Ρωσίας και της Τουρκίας στον ενεργειακό τομέα.

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο οι σχετικές διαδικασίες για τη συμμετοχή γαλλικής εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο του έργου, εκτιμώντας ότι οι επόμενες εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τέλος, σχετικά με το επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της επόμενης εβδομάδας και επανέλαβε ότι θα είναι σημαντικά αυξημένο.

Πηγή: ertnews.gr