Νέα φωτιά στην Αυλώνα Τριφυλίας

Νέα φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Δευτέρας σε περιοχή της Μεσσηνίας, αυτή τη φορά κοντά στην Αυλώνα Τριφυλίας.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να την θέσουν υπό έλεγχο, προτού λάβει μεγάλες διαστάσεις.

Ειδικότερα επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ γίνονται και ρίψεις από αέρος από δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Οσο για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη Μηλίτσα του δήμου Μεσσηνής, βρίσκεται σε ύφεση και εκτιμάται πως έχει κάψει περί τα 30 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.

(φωτό αρχείου)