Τιμητική διάκριση για τον Θανάση Βασιλόπουλο από την ΕΟΒΕΑΜΜ

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Ενιαίας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων, Μηχανημάτων και Μοτοσυκλετών (ΕΟΒΕΑΜΜ), ως αναγνώριση της μακρόχρονης παρουσίας και προσφοράς του στο Διοικητικό

Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, καθώς και της συνολικής συνδικαλιστικής του δράσης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε: «Η τιμητική διάκριση από την ΕΟΒΕΑΜΜ με συγκίνησε βαθιά. Γιατί ήρθε από ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκα ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Ανθρώπους που εκπροσώπησα, υπηρέτησα και μαζί τους διεκδίκησα. Η συνδικαλιστική μου διαδρομή δεν είναι κάτι που αφήνω πίσω μου. Είναι κομμάτι του ανθρώπου που είμαι σήμερα. Με έμαθε να ακούω, να αφουγκράζομαι την αγωνία του άλλου, να διεκδικώ και κυρίως να μην ξεχνώ ποτέ ότι κάθε θέση ευθύνης έχει αξία μόνο όταν υπηρετεί τον άνθρωπο. Σήμερα, από τη θέση του Δημάρχου Καλαμάτας, συνεχίζω. Με την ίδια ανάγκη να διεκδικώ. Με την ίδια επιμονή να βρίσκω λύσεις. Με την ίδια πίστη ότι μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Η τιμή αυτή δεν είναι μόνο μια αναγνώριση για όσα έγιναν. Είναι και μια υπενθύμιση για όσα έχουμε ακόμη μπροστά μας. Και για μένα, η μεγαλύτερη ευθύνη είναι μία: να συνεχίσω να τιμώ την εμπιστοσύνη των ανθρώπων».