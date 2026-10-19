Κερδίστε προσκλήσεις για την παράσταση «Η κοιλάδα των μονόκερων και η κλεμμένη αστερόσκονη»

Ο παιδικός θεατρικός θίασος ΣΑ ΜΕΝ, του Σάββα Γραμμάτικα, παρουσιάζει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, τη νέα πρωτότυπη θεατρική δημιουργία της Μένιας Ορφανίδου, «Η κοιλάδα των μονόκερων και η κλεμμένη αστερόσκονη». Πρόκειται για μια παραμυθένια ιστορία για παιδιά, αλλά και για όσους θέλουν να ξαναβρούν το παιδί μέσα τους. Η παράσταση θα δοθεί, στις 12 το μεσημέρι και στις 5 το απόγευμα.

Μπείτε στην κλήρωση ΕΔΩ και κερδίστε προσκλήσεις. Συμμετοχές μέχρι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Οταν η αστερόσκονη εξαφανίζεται και τα χρώματα αρχίζουν να ξεθωριάζουν, η Μέλοντι-Αρια και ο Κλοκ-Λουξ, δύο αξιαγάπητοι μονόκεροι και αχώριστοι φίλοι με εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες, αναλαμβάνουν δράση. Η Μέλοντι-Αρια, με τη γλυκιά και ανοιχτή καρδιά της, και ο Κλοκ-Λουξ, με την αγάπη του για την τάξη, τη σοφία και το κοφτερό μυαλό του, ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο απρόοπτα, με στόχο να σώσουν τη μαγεία της κοιλάδας.

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μέσα από τη δράση και το παιχνίδι, η παράσταση αναδεικνύει την αξία της ενσυναίσθησης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Υπενθυμίζει πως η αληθινή φιλία δεν απαιτεί να μοιάζουμε μεταξύ μας, αλλά βασίζεται στην αποδοχή του άλλου όπως είναι. Παράλληλα, ενθαρρύνει τα παιδιά να κοιτούν πέρα από την εξωτερική εμφάνιση και τα στερεότυπα, αναζητώντας όσα κρύβονται πίσω από κάθε πρόσωπο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον φόβο, ως ένα φυσικό συναίσθημα που δεν χρειάζεται να κρύβουμε, αλλά μπορούμε να μοιραζόμαστε και να αντιμετωπίζουμε μαζί.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Με τη χαρακτηριστική προσέγγιση της ομάδας ΣΑ ΜΕΝ, οι μικροί θεατές συμμετέχουν ενεργά στην εξέλιξη της ιστορίας, παίρνουν μέρος στο παιχνίδι και βοηθούν τους ήρωες να βρουν λύσεις στις κρίσιμες στιγμές. Στην παραμυθένια ατμόσφαιρα της παράστασης συμβάλλουν και τα πρωτότυπα τραγούδια του Δημήτρη Κίκλη, ο οποίος υπογράφει τη μουσική, τους στίχους και τις ενορχηστρώσεις. Η παράσταση αποτελεί δημιουργία ανθρώπων της εκπαίδευσης και της τέχνης, με πολυετή εμπειρία και αγάπη για το παιδί και το παιδικό θέατρο.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Το κείμενο, τη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική επιμέλεια υπογράφει η Μένια Ορφανίδου. Τη μουσική, τους στίχους και τις ενορχηστρώσεις έχει αναλάβει ο Δημήτρης Κίκλης. Τα σκηνικά, τους φωτισμούς, τα κοστούμια, τα καπέλα και τις ειδικές κατασκευές επιμελείται η ΣΑ ΜΕΝ production, ενώ τις χορογραφίες και την κινησιολογία ο Διονύσης Βάλμης. Τον γραφιστικό σχεδιασμό έχει κάνει η Ελένη Κουρκουνάκη και το οπτικοακουστικό υλικό ο Γιώργος Γραμμάτικας. Η ηχογράφηση, η παραγωγή και η επεξεργασία του ήχου έγιναν στο «Polyphoniki Studio», με τον Πέτρο Πετρόπουλο. Στην παράσταση παίζουν και τραγουδούν οι Πέτρος Γρύλλος, Ευθυμία Μαρκοπούλου και Σάββας Γραμματικός, ενώ την αφήγηση έχει αναλάβει η Μένια Ορφανίδου.

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά από 2 ετών και σε όλη την οικογένεια, ενώ η διάρκειά της είναι 70 λεπτά. Η αγορά εισιτηρίου είναι απαραίτητη για παιδιά από 2 ετών.

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Προπώληση στο βιβλιοπωλείο «ΟΛΑ ΧΑΡΤΙ» (23ης Μαρτίου 2, τηλ 27210 63690) και στο

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/i-koilada-ton-monokeron-kai-iklemmeni-asterosk/

Το εισιτήριο κοστίζει 9 ευρώ στην προπώληση και 10 ευρώ στο ταμείο.

Πληροφορίες και τηλεφωνικές κρατήσεις στο 6947817212