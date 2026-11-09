Μητρόπολη Μεσσηνίας: Τιμήθηκε η μνήμη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών

Με κάθε λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών γιορτάστηκε χθες Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η μνήμη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ στην Καλαμάτα.

Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος προέστη της πανηγυρικής θείας λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα παμμεγέθη ιερό ναό στο κέντρο της πόλης, πλαισιούμενος από τους ιερείς της ενορίας.

Ο σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στις ενέργειες των Αγγέλων στο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού για τον άνθρωπο, ενώ ευχήθηκε οι Παμμέγιστοι Ταξιάρχες να χαρίζουν υγεία και να προστατεύουν τη ζωή του κάθε πιστού, ενώ ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη, τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, τους δημάρχους Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, Τεμπών Γεώργιο Μανώλη και Πρέβεζας Νικόλαο Γεωργάκο, τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Τάσο Αδαμόπουλο και τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας και του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.

Στη συνέχεια, ο σεβασμιώτατος μετέβη στην 120 ΠΕΑ και προέστη της δοξολογίας προς τιμήν των προστατών της Πολεμικής Αεροπορίας, ευχόμενος τα δέοντα και στον διοικητή της Πτέρυγας σμήναρχο Μιχαήλ Κουκουβά.

Λαμπρός ο εορτασμός και παρεκκλήσι , γνωστό ως "Ταξιαρχάκης", της ενορίας Αγίου Νικολάου Φλαρίου Καλαμάτας, όπου της θείας λειτουργίας προέστη ο πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Μεσσηνίας - αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, ο οποίος κηρύττοντας τον θείο λόγο αναφέρθηκε στον όρο "ασώματοι" που προσδιορίζει την φύση των Αγγέλων και τόνισε ότι οι Άγγελοι είναι μεν ασώματοι αλλά όχι ανύπαρκτοι.