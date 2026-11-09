Καλαμάτα: Συλλήψεις δύο αδερφών για χασίς που βρέθηκε στο σπίτι τους

Δύο αδέρφια συνελήφθησαν προχθές στην Καλαμάτα για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας υπήρχε πληροφορία για κατοχή ναρκωτικών από έναν 34χρονο και έναν 23χρονο και το απόγευμα του Σαββάτου έγινε κατ’ οίκον έρευνα, όπου βρέθηκαν 7,70 γραμμάρια χασίς σε τρεις συσκευασίες, ένα τσιγαριλίκι και μια ζυγαριά.

Τα δύο αδέρφια συνελήφθησαν, κατασχέθηκαν αυτά που βρέθηκαν στο σπίτι τους, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.