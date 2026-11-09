Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων

Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης, με την πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων να αναμένεται να ανοίξει μέχρι αύριο Τρίτη.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα ή πέλετ, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ύψος της ενίσχυσης θα εξαρτηθεί από την περιοχή κατοικίας και το μέσο θέρμανσης, ενώ προβλέπεται προσαύξηση κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης, το επίδομα μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ για τις ψυχρότερες περιοχές και στα 1.040 ευρώ για την υπόλοιπη χώρα.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις 23 Δεκεμβρίου, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και οι τιμές στην αντλία

Θετική είναι η εικόνα στη διεθνή αγορά πετρελαίου, καθώς η πτωτική πορεία των τιμών συνεχίστηκε και στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, μετά τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, οι οποίες έφτασαν έως και το 16%. Η εξέλιξη συνδέεται με τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να εγκρίνει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Το πετρέλαιο τύπου Brent διαπραγματεύεται στα 96,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία πτώση 7,8%, από τα επίπεδα των 114 δολαρίων που είχε αγγίξει πριν από τις αμερικανικές εκλογές.

Η υποχώρηση των διεθνών τιμών έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,06 ευρώ το λίτρο, από 2,13 ευρώ την 1η Νοεμβρίου, ενώ το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε στα 2,11 ευρώ από 2,14 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,53 ευρώ από 1,57 ευρώ το λίτρο. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, μάλιστα, καταγράφονται χαμηλότερες τιμές, με την αμόλυβδη και το ντίζελ να πωλούνται σε ορισμένα πρατήρια ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της αγοράς, αναμένονται νέες μειώσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς έχουν ήδη υποχωρήσει οι τιμές διυλιστηρίου κατά περίπου 10 λεπτά. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία, τόσο για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Πηγή: ertnews.gr