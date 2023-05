Ελευθερία Τύπου: Στον πάτο της ΕΕ και των Βαλκανίων πάλι η Ελλάδα

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters Sans Frontiers) δημοσίευσαν το World Press Freedom Index για το 2023 που καταγράφει τον δείκτη ελευθερίας του Τύπου σε 180 χώρες και περιοχές του πλανήτη.

Το 2002 η χώρα μας ήταν στην 19η θέση, πέρυσι έφτασε στην 108η θέση που συζητήθηκε ιδιαιτέρως και φέτος εμφανίζεται ελαχίστως "βελτιωμένη", ανεβαίνοντας μόλις μία θέση, στην 107η.

Συγκεκριμένα, στην επικαιροποιημένη κατάταξη, η Ελλάδα και πάλι εμφανίζεται στον πάτο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων σε ό,τι αφορά την ελευθερία των δημοσιογράφων λαμβάνοντας τη θέση 107. Η αμέσως επόμενη χώρα των Βαλκανίων που υπάρχει στη λίστα είναι η γειτονική μας Αλβανία που βρίσκεται στη θέση 96 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η προβληματική για τη χώρα μας

Όπως αναφέρουν οι RSF για τη χώρα μας, αναδεικνύοντας τους παράγοντες που μας έφεραν και πάλι σε χαμηλή θέση:

"Η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα υπέστη σοβαρές οπισθοδρομήσεις μεταξύ 2021 και 2023, μεταξύ άλλων λόγω του σκανδάλου των υποκλοπών που αποκάλυψε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) που όπως αποδείχθηκε παρακολουθούνταν και δημοσιογράφοι. Επιπλέον το φαινόμενο των SLAPPs (Στρατηγική Αγωγή κατά της Συμμετοχής του κοινού) είναι κοινός τόπος, και ακόμη πιο ανησυχητικά, η δολοφονία του βετεράνου ρεπόρτερ Γιώργου Καραϊβάζ το 2021 δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί".

Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε πως ο όρος "Στρατηγικές αγωγές κατά της συμμετοχής του κοινού" αποτελεί απόδοση του αγγλικού Strategic lawsuits against public participation (SLAPP) και αναφέρεται στις αγωγές που κατατίθενται από κάποιο ισχυρό πρόσωπο ή οργανισμό (για παράδειγμα μια επιχείρηση ή έναν υψηλά ιστάμενο αξιωματούχο) ενάντια σε μη κυβερνητικά πρόσωπα ή οργανισμούς, που εκφράζουν κριτική απέναντί τους, σχετικά με κάποιο ζήτημα κοινωνικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος. Σκοπός τέτοιων αγωγών δεν είναι να κερδηθεί η δικαστική υπόθεση, αλλά ο εκφοβισμός όσων ασκούν κριτική μέσω της ηθικής και οικονομικής εξουθένωσής τους.

Παράλληλα, την ώρα που ολοκληρωνόταν η αξιολόγηση των RSF δεν είχαν "τρέξει" οι εξελίξεις στην υπόθεση Καραϊβάζ, οι οποίες βέβαια βρίσκονται στο στάδιο της απολογίας των δύο συλληφθέντων. Η δε καθυστέρηση στην διαλεύκανση της δολοφονίας, είναι δεδομένη.

Ακόμη, οι RSF αναφέρουν για την Ελλάδα πως "υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) ενεπλάκη στην παρακολούθηση δημοσιογράφων, πολλοί από τους οποίους έγιναν στόχος του spyware Predator", ενώ σημειώνουν πως το ΕΣΡ λειτουργεί αναποτελεσματικά. "Παρά τις συνταγματικές εγγυήσεις, η ελευθερία του Τύπου έχει αμφισβητηθεί σε νομοθετικό επίπεδο. Η νέα νομοθεσία που ψηφίστηκε από το κοινοβούλιο, με στόχο να παρέχει στους πολίτες καλύτερη προστασία από την αυθαίρετη παρακολούθηση, ως απάντηση στο σκάνδαλο υποκλοπών «Predatorgate», υπολείπεται των ευρωπαϊκών προτύπων", αναφέρει ακόμη η έκθεση των RSF, χαρακτηρίζοντας την αρμόδια επιτροπή που συστάθηκε ως "αμφιλεγόμενη".

"Επιπλέον, οι γυναίκες δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν συχνά σεξισμό στο χώρο εργασίας" τονίζεται ακόμη, ενώ λόγος γίνεται και για την αστυνομική βία εναντίων ρεπόρτερ, φωτογράφων και εκπροσώπων των ΜΜΕ που κάνουν τη δουλειά τους στο πεδίο. Οι RSF εντοπίζουν επίσης μειωμένη δημοσιογραφική ανεξαρτησία στα δημόσια ΜΜΕ, ενώ στηλιτεύουν και τη συγκέντρωση ιδιωτικών ΜΜΕ σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες.

Τα παραπάνω σχολίασε και ο αντιπρόεδρος του ΕΚ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, με ανάρτησή του στο Twitter.

Να σημειωθεί πως η χώρα μας ανέβηκε μία θέση όχι γιατί άλλαξε κάτι δραματικά στα εντός των συνόρων της, αλλά γιατί... έπεσε το Τσαντ που βρέθηκε στην 109η θέση από την 104.

Θυμίζουμε πως σε συνέντευξή του για το London School of Economics, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε χαρακτηριστικά πριν από πέντε μήνες, σχολιάζοντας την κατάσταση των ΜΜΕ στην Ελλάδα:

"Δεν υπάρχει κανένα θέμα με την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα. Όποιος θέλει γράφει ελεύθερα στην Ελλάδα, έχουμε πολλά κανάλια που παρουσιάζουν τις θέσεις και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Υπήρχε μια αναφορά από μια μη κυβερνητική οργάνωση που κατέβασε την Ελλάδα στην 108η θέση, κάτω από δικτατορίες όπως το Τσαντ. Συγνώμη, αλλά αυτό είναι απλώς σκουπίδια («sorry but this is just crap»)".

