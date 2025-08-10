Κάηκαν 15.808 στρέμματα στην Αττική - Συνελήφθησαν 2 υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ

Στη σύλληψη δύο υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή της Κερατέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, καθώς σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΔΑΕΕ η πυρκαγιά ξεκίνησε από κομμένο καλώδιο του ΔΕΔΔΗΕ, από το οποίο, λόγω σπινθήρα, "άρπαξαν" φωτιά τα ξερά χόρτα στη βάση της κολώνας με αποτέλεσμα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η πυρκαγιά να πάρει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχουν και δύο μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Για το λόγο αυτό ορίστηκε πραγματογνώμονας, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρα του κομμένου καλωδίου στα ξερά χόρτα. Το πρόβλημα αποδίδεται σε κακή συντήρηση του δικτύου.

Για αυτό αρχικά προσήχθησαν οι δύο υπάλληλοι που πήγαν να αποκαταστήσουν τη ζημιά στην κολώνα. Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας ποινικής δίωξης για τα στοιχεία, ο οποίος διέταξε να κρατηθούν οι δύο υπάλληλοι. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση του δικτύου, αλλά για την αποκατάσταση των βλαβών. Για το λόγο αυτό αναζητείται κι ένα ακόμη στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που είναι υπεύθυνος για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου στην περιοχή των Μεσογείων. Οι δύο συλληφθέντες έδωσαν κατάθεση στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίζεται και θα οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα.

Σε ό,τι αφορά την πληγείσα έκταση από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Κερατέα και επεκτάθηκε σε περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, σύμφωνα με στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus με βάση δορυφορική λήψη που έγινε χθες 9/8/2025 και ώρα 12:19 ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα.

Στην εικόνα που ακολουθεί και αποτυπώνει την πληγείσα έκταση παρατίθεται με κίτρινο χρώμα και η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί κατά το παρελθόν στις 26/6/2025 στο Θυμάρι.