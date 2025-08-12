Πυρκαγιά στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου

13:48 12/08
Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 10 οχήματα. Ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί συνεχώς ρίψεις νερού.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλά βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.
