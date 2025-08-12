eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 12 Αυγούστου 2025 13:48

Πυρκαγιά στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου

Γράφτηκε από την

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλά βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου στην Αχαΐα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 35 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 10 οχήματα. Ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί συνεχώς ρίψεις νερού.


ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορία Κοινωνία
