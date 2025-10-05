Εικαστικό Εργαστήρι Καλαμάτας: 42 έργα στην έκθεση «Black & White»

Τίτλο «Black & White» θα έχει η κεντρική έκθεση του Τομέα Εικαστικών της Φάρις για το 2025, τα εγκαίνια της οποίας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 26 Οκτωβρίου.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και θα περιλαμβάνει 42 εικαστικά έργα διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων και γλυπτών, προερχόμενα από μουσεία και ιδιωτικές συλλογές της Ελλάδας και της ευρύτερης Ευρώπης.

Η έκθεση θα αποτελέσει ένα πραγματικό πανόραμα της εικαστικής τέχνης, μέσα από ένα μεγάλο γεγονός με τεράστια καλλιτεχνική αξία. Η έκθεση «Black & White -working title» αποτελεί μια παρουσίαση της εικαστικής δημιουργίας με κοινή παράμετρο να διέπει όλα τα επιλεγμένα έργα των καλλιτεχνών, την αφαίρεση του χρώματος.

Η χρήση του ασπρόμαυρου ή και μόνο του άσπρου ή μαύρου χρώματος θα μπορούσε να παραπέμπει στην επιλεκτική λογική των Εννοιολογικών που αποπέμπουν το χρώμα με στόχο να εστιάσουν περισσότερο στο μήνυμα του έργου. Όμως η απουσία του χρώματος στα έργα της έκθεσης δεν οδηγεί μόνο στην εστίαση του μηνύματος αλλά και στην απογύμνωση πολλές φορές της φόρμας από περιττούς εντυπωσιασμούς.

Ζωγραφική, γλυπτική και εγκαταστάσεις θα δημιουργούν διαδρομές σε θεματικές και αναζητήσεις πάνω στη τέχνη. Η εμφανής ανησυχία και προβληματισμός του σύγχρονου ανθρώπου απέναντι στο σύγχρονο πολιτισμό διασταυρώνεται με το κριτικό σχόλιο προς τα δημιουργήματα αυτού του πολιτισμού για να καταλήξει στην αναζήτηση της ταυτότητας του βαθύτερου εαυτού είτε μέσω του πορτρέτου είτε μέσω της προβολής του προσωπικού συναισθήματος, είτε μέσω της διαλεκτικής του καλλιτέχνη με το καλλιτεχνικό αντικείμενο. Με αυτό τον τρόπο, οι καλλιτέχνες συνθέτουν ένα ασπρόμαυρο σύνολο δημιουργικότητας και έκφρασης, που μέσω της διαφορετικότητας στα μέσα και τις φόρμες στοιχειοθετεί ένα «μαυροπίνακα» προβληματικής και εικαστικής αναζήτησης.