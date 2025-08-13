eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Εκτός ελέγχου η φωτιά στα Συχαινά Πατρών, μηνύματα για εκκενώσεις (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στα Συχαινά Πατρών που ξέσπασε στη θέση Αγία Παρασκευή, το βράδυ της Τρίτης. Από νωρίς το πρωί στην κατάσβεση συμμετέχουν αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά απειλεί εργοστάσια και σπίτια που βρίσκονται. Ο συγκεκριμένος οικισμός βρίσκεται λιγότερα από 10 χλμ μακριά από την Πάτρα.

Μπαράζ μηνυμάτων από το «112» για εκκενώσεις. Πριν τις 3π.μ. ήχησε μήνυμα για εκκένωση της Αρόης και της Ξερόλακκας. Λίγο μετά τις 2.30 π.μ. οσοι βρίσκονταν στις περιοχές ‘Ανω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Εξαιτίας της φωτιάς στα Συχαινά έκλεισε η Περιμετρική και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας.

Πηγή: pelop.gr

