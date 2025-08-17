Καιρός: Υποχωρούν οι θυελλώδεις άνεμοι – Πού αναμένεται να βρέξει (Βίντεο)

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, για πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Στην Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους μέχρι το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

