Καλαμάτα: Προβολή ντοκιμαντέρ για την Κούβα

Το ντοκιμαντέρ «Unblock Cuba», σε σκηνοθεσία του Sergio Gregori Marugán, θα προβληθεί αύριο στις 8.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής, αντί του «Doc café», όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, λόγω αναμενόμενης κακοκαιρίας και μεγάλης προσέλευσης, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση. Την προβολή διοργανώνουν ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος «Venceremos» σε συνεργασία με το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας.

Η προβολή αποτελεί μέρος μιας διπλής εκδήλωσης-αφιερώματος στην Κούβα, που εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής κοντέινερ αλληλεγγύης προς τον δοκιμαζόμενο κουβανικό λαό. Προσκεκλημένος είναι και ο Πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernández. Οπως επισημαίνεται, η παρουσία του αναδεικνύει τη σημασία της εκδήλωσης και ενισχύει τους δεσμούς φιλίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κούβα.

Η ταινία αποτελεί ένα πιστό και λεπτομερές πορτρέτο της σύγχρονης ιστορίας της Κούβας. Ερευνά τις προσπάθειες των διαδοχικών αμερικανικών κυβερνήσεων να αποκτήσουν επιρροή στην πολιτική της Καραϊβικής, από τον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας και τον θρίαμβο της Κουβανικής Επανάστασης μέχρι τις πρόσφατες εξελίξεις. Μέσα από την αφήγησή της, η ταινία εξετάζει την αρχή και τις συνέπειες του μακροχρόνιου αμερικανικού αποκλεισμού, τις αλλαγές που συντελούνται στη χώρα και τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ, φωτίζοντας τον αντίκτυπο του Τίτλου III του νόμου Χελμς-Μπάρτον.

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο αποκλεισμός της Κούβας από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μακροβιότερος εμπορικός αποκλεισμός στην ιστορία. Ξεκίνησε το 1960 ως απάντηση στην εθνικοποίηση περιουσιών των ΗΠΑ από την κουβανική επαναστατική κυβέρνηση και κλιμακώθηκε το 1962 με την πλήρη απαγόρευση των εμπορικών συναλλαγών. Ο αποκλεισμός, που έχει χαρακτηριστεί ως απάνθρωπος από διεθνείς οργανισμούς, συνεχίζει μέχρι σήμερα να προκαλεί σοβαρές οικονομικές δυσκολίες στον κουβανικό λαό, επηρεάζοντας την πρόσβαση σε βασικά αγαθά, φάρμακα και τεχνολογία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ «ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ»

Η δεύτερη φάση της εκδήλωσης αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, με την παρουσίαση των «Απάντων του Τσε Γκεβάρα». Η ελληνική έκδοση, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «New Star» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τσε και το κουβανέζικο εκδοτικό Ocean Sur, αποτελεί ένα σημαντικό εκδοτικό γεγονός. Ομιλήτρια της παρουσίασης θα είναι η κα. Ana Maria Cambrera Marsden, Διευθύντρια Σύνταξης του εκδοτικού Ocean Sur, μια διακεκριμένη πτυχιούχος ψυχολογίας και παιδαγωγός.

Οι παραπάνω εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της αποστολής ενός κοντέινερ αλληλεγγύης στον κουβανικό λαό, ο οποίος δοκιμάζεται από το μακροχρόνιο εμπάργκο. Το κοντέινερ θα παραδοθεί στο Εργατικό Κέντρο της περιοχής του Σαντιάγκο (Central de Trabajadores de Cuba), καθώς και στο σχολείο Ruben Bravo Alvarez και την πολυκλινική Luis Ramon Lopes, που βρίσκονται στην περιοχή της πόλης El Cobre. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας και Αλληλεγγύης Καλαμάτας «Venceremos».