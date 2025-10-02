Eγκλημα το μπάζωμα των σιδηροδρομικών γραμμών

Η τσιμεντόστρωση των σιδηροδρομικών γραμμών από την Κόρινθο μέχρι την Καλαμάτα για να γίνει ποδηλατόδρομος είναι άλλη μια μεγάλη ιδέα κάποιου συμβούλου υπουργού για να γυρίσει το χρήμα στο γνωστό σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων. Καμία μελέτη δεν δείχνει ότι θα κάνουν ουρές οι ποδηλάτες για να κατέβουν με ποδήλατο από την Κόρινθο στην Καλαμάτα και καμία μέτρηση δεν υπάρχει για το πόσοι είναι οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι για τη χρήση μιας τέτοιας υπηρεσίας. Eτσι, μεταξύ τυριού και αχλαδιού, σε κάποιο καφέ του Κολωνακίου, κάποιος έριξε την παρόλα και έσπευσαν να την βάλουν μπροστά για να… κυλήσει το χρήμα!

Αυτά είναι τα αποτελέσματα του επιτελικού σχεδιασμού και της επιβολής πολιτικών από τα πάνω. Όταν αγνοούνται οι τοπικές κοινωνίες και όταν υπάρχει έλλειψη δημοκρατικού προγραμματισμού, υπάρχει χώρος προκειμένου να ξεδιπλώνονται πολιτικές που καταστρέφουν υποδομές και στερούν δυνατότητες. Η συγκεκριμένη ιστορία υπογραμμίζει και το υποτελές του τοπικού πολιτικού προσωπικού, το οποίο παρακολουθεί σιωπηλό κυβερνητικούς σχεδιασμούς κόντρα στις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μετατραπεί, από συγκεκριμένους πολιτικούς παράγοντες, σε άβουλη προέκταση της κυβέρνησης. Δεν μιλούν, δεν ρωτούν, δεν αντιδρούν, για να μην χάσουν την εύνοια και σταματήσει η χορήγηση των «αντίδωρων» που τους κρατούν στην καρέκλα της εξουσίας. Η κατάσταση είναι συνολικά τραγική και η υπόθεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου ήρθε για να δείξει τη γύμνια του τοπικού πολιτικού προσωπικού αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί το λεγόμενο επιτελικό κράτος.

Πιστεύουμε ότι ο σάλος που έχει δημιουργηθεί θα φρενάρει τους σχεδιασμούς για το τσιμέντωμα της σιδηροδρομικής γραμμής και θα σωθεί μια υποδομή τεράστιας αξίας για την Πελοπόννησο. Τα λεφτά που σκοπεύουν να ρίξουν για μελέτες του τσιμεντώματος θα πρέπει να διατεθούν στην εκπόνηση μελετών για την επαναλειτουργία προαστιακών γραμμών και ενδεχομένως την επανέναρξη της λειτουργίας, σε πρώτη φάση, εμπορικών σιδηροδρομικών δρομολογίων. Τη στιγμή που σε όλη την Ε.Ε. η χρήση των μέσων σταθερής τροχιάς ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται, είναι τουλάχιστον τραγικό στην Πελοπόννησο να ξηλώνονται και να μπαζώνονται. Η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου δεν είναι απλώς αίτημα ρομαντικών του παρελθόντος, αλλά ανάγκη των καιρών και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό απ’ όλους.

