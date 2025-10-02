Τι κάνουμε μετά τις σειρήνες έκτακτης ανάγκης;

Ηχησαν χθες σε διάφορες περιοχές της χώρας στο πλαίσιο της στρατιωτικής άσκησης “Παρμενίων” οι σειρήνες έκτακτης ανάγκης για να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία τους σε περίπτωση είτε αεροπορικής επίθεσης, είτε χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών κινδύνων!

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λοιπόν είχαν την ευκαιρία δοκιμάσουν τη λειτουργία του συστήματος προειδοποίησης, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις πιθανόν χρειάζεται να ενισχυθεί, καθώς υπήρξαν αναφορές, ακόμα και από κεντρικά σημεία πόλεων, ότι δεν ακούστηκαν επαρκώς.

Ας πάρουμε σε αυτό το σημείο το απευκταίο ενδεχόμενο κάποια στιγμή στο μέλλον να χρειαστεί να ηχήσουν οι σειρήνες έκτακτης ανάγκης για πραγματικό κίνδυνο. Θα ηχήσουν λοιπόν και θα προειδοποιήσουν λοιπόν τους πολίτες για την επικείμενη απειλή.

Οι πολίτες όμως τι θα πρέπει να κάνουν; Αλήθεια υπάρχει σε καμία περιοχή της χώρας ενημέρωση για το εάν και που υπάρχουν καταφύγια ή ασφαλή σημεία καταφυγής του κοινού, ανάλογα πάντα και με το σημείο που θα βρίσκονται τη δύσκολή ώρα;

Ρητορικό το ερώτημα και είναι προφανές, ότι η ορθή λειτουργία των σειρήνων χωρίς την πλήρη ενημέρωση του κοινού είναι ξεκάθαρα μισή δουλειά.

Ενημέρωση επίσης χρειάζονται οι πολίτες και για την αντίδραση που πρέπει να έχουν και σε άλλες συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όπως είναι ο σεισμός.

Υπάρχει ενημέρωση για τα προκαθορισμένα ασφαλή σημεία συγκέντρωσης του κοινού σε περίπτωση φυσικών καταστροφών; Προφανώς όχι, κι αν ακόμα αυτά είναι καταγεγραμμένα στα σχέδια έκτακτης ανάγκης και σε γνώση των επιτελών Πολιτικής Προστασίας, εάν δεν τα γνωρίζουν οι πολίτες είναι ξεκάθαρα μισή δουλειά.

Η ορθή ενημέρωση των πολιτών και η επικαιροποίηση σε τακτά χρονικά διαστήματα αυτών των πληροφοριών είναι θεμελιώδες στοιχείο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες οι άσχημες συνέπειες μετά από οποιαδήποτε έκτακτη κατάσταση.