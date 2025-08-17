Χαλκιδική: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι πέντε ανήλικοι που λήστεψαν και χτύπησαν 15χρονο (βίντεο)

Στον εισαγγελέα Πολυγύρου οδηγήθηκαν οι πέντε ανήλικοι, που επιτέθηκαν σε δύο δεκαπεντάχρονους στη Νέα Ποτίδαια Χαλκιδικής προκειμένου να τους αφαιρέσουν ένα τσαντάκι. Μάλιστα, το ένα από τα δυο τραυματίστηκε κατά την επίθεση και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Οι πέντε κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία και αύριο (18/8) στις 10:00 αναμένεται να ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πέντε ανήλικοι φέρεται να επιτέθηκαν και να λήστεψαν δύο παιδιά 15 ετών.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής στη Νέα Ποτίδαια του Δήμου Νέας Προποντίδας, όταν οι πέντε δράστες προσέγγισαν τους δύο 15χρονους με στόχο να τους ληστέψουν.

Όταν ο ένας 15χρονος δεν ήθελε να τους δώσει το τσαντάκι του, αυτοί ξεκίνησαν να τον χτυπούν με αποτέλεσμα να φέρει μώλωπες αμυχές και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να διατρέχει κάποιον κίνδυνο η ζωή του. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες για ληστεία, παραδέχονται, ωστόσο, ότι πράγματι επιτέθηκαν και χτύπησαν το ένα από τα δύο παιδιά.

Πηγή: ertnews.gr