Το 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας σε πρόγραμμα στη Βαρκελώνη

Στο πλαίσιο του σχεδίου, δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, η Ανδριάνα Ζόρμπα, καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας, και η Δήμητρα Μανιάτη, καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική κινητικότητα στη Βαρκελώνη της Ισπανίας από 30 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου. Οι δύο εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν το πρόγραμμα κατάρτισης Happy Schools: Positive Education for Well-Being and Life-Skills Development, που διοργανώθηκε από τον διεθνή φορέα Europass Teacher Academy στη Βαρκελώνη. Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στη θετική ψυχολογία, στη διαχείριση του άγχους, στις αρετές και τα δυνατά σημεία των μαθητών, καθώς και στην ενσωμάτωση στρατηγικών ενσυνειδητότητας (mindfulness) στη σχολική τάξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που ευνοεί τη συγκέντρωση και την ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια, οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν δεξιότητες σχεδιασμού μαθημάτων που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τον ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή, συμβάλλοντας στη μείωση του σχολικού άγχους και στην ενίσχυση της μαθησιακής ετοιμότητας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι συμμετέχουσες ήρθαν σε επαφή με εκπαιδευτικούς από την Ιταλία και την Κύπρο, συζήτησαν για σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές που ενισχύουν τη συναισθηματική ανθεκτικότητα των μαθητών, την ανάπτυξη κινήτρων και την προαγωγή θετικού κλίματος στο σχολείο. Το σεμινάριο παρείχε πρακτικές ασκήσεις για τη δημιουργία προγραμμάτων που καλλιεργούν δεξιότητες ζωής, που οι εκπαιδευτικοί θα μεταφέρουν στις σχολικές τους τάξεις, προσαρμόζοντάς τες στις ανάγκες των εφήβων. Μέσα από δραστηριότητες αυτογνωσίας και αυτοαντανάκλασης, οι συμμετέχουσες ανέπτυξαν δεξιότητες που συνδέονται με την ενσυναισθητική επικοινωνία, την ενεργή εμπλοκή, την ενδυνάμωση των μαθητών και την καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης. Η συμμετοχή του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας στη συγκεκριμένη κινητικότητα Erasmus+ ενισχύει τον παιδαγωγικό του προσανατολισμό προς ένα σχολείο συμπεριληπτικό, υποστηρικτικό και προσανατολισμένο στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών.